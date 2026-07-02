कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता, छोटे कारोबारियों को राहत, घरेलू गैस पर भी राहत की उम्मीद
देशभर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता हुआ. इससे होटल, ढाबों और दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है.
Published : July 2, 2026 at 2:33 PM IST
भिवानी/हांसी: देशभर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई है. तेल विपणन कंपनियों ने लगातार कई महीनों तक कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पहली बार इतनी बड़ी राहत दी है. नए दाम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और गैस आपूर्ति से जुड़ी वैश्विक परिस्थितियों में सुधार को इस कटौती की मुख्य वजह माना जा रहा है. इसका सीधा फायदा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, चाय की दुकानों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगा.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुधार से मिली राहत: गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार वैश्विक स्तर पर युद्ध और परिवहन मार्गों में आई बाधाओं के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिससे कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी. अब हालात सामान्य होने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आने के बाद तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने का फैसला लिया है. इससे कारोबारियों की परिचालन लागत कम होगी और आने वाले समय में महंगाई पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है.
गैस एजेंसी संचालकों ने बताया राहतभरा फैसला: भिवानी के गैस एजेंसी संचालक हंसराज ने कहा कि, "भारत गैस, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 183.50 रुपये की कमी की है. पिछले कई महीनों से लगातार कीमतें बढ़ रही थीं. पहली बार इतनी बड़ी कटौती हुई है. इससे उद्योगों में कमर्शियल गैस का उपयोग बढ़ेगा, कारोबार को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और महंगाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा." वहीं, हांसी स्थित गैस एजेंसी के मैनेजर सुनील ने कहा कि, "19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कमी की गई है. इसका सबसे अधिक लाभ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगा क्योंकि उनकी गैस पर होने वाली लागत अब कम हो जाएगी. पहले ज्यादा दाम बढ़ने से लागत काफी बढ़ गई थी. अब बिक्री बढ़ने की भी उम्मीद है."
छोटे कारोबारियों को बढ़ी बचत की उम्मीद: हांसी के चाय विक्रेता अमित जैन ने कहा कि, "गैस के बढ़े हुए दामों से चाय बेचने में बचत नहीं हो रही थी. ऊपर से पहले के मुकाबले काम भी कम था. अब सिलेंडर सस्ता होने से कुछ राहत मिलेगी और कारोबार में फायदा होने की उम्मीद है." वहीं, ढाबा संचालक कृष्ण सिंह ने कहा कि, "कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटने से अब काफी फायदा होगा. पहले गैस महंगी होने की वजह से बचत बहुत कम हो रही थी. सरकार को आगे भी कमर्शियल गैस के दाम कम करने चाहिए ताकि छोटे कारोबारियों को और राहत मिल सके."
भिवानी के उपभोक्ताओं ने किया फैसले का स्वागत: भिवानी निवासी सुनील बत्तरा ने कहा कि, "कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 183.50 रुपये की कमी करके सरकार ने राहत देने का काम किया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो बाहर खाना खाते हैं या जिन व्यवसायों में कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है." वहीं, भिवानी निवासी महेंद्र ने कहा कि, "यह फैसला कारोबारियों के लिए राहत लेकर आया है. इससे व्यावसायिक गतिविधियों की लागत कम होगी और इसका लाभ आम लोगों तक भी पहुंचेगा." इसके अलावा भिवानी निवासी अजीत ने कहा, "कमर्शियल गैस सस्ती होने से बाजार में कई सेवाओं और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है." वहीं, भिवानी के राजेंद्र ने कहा कि, "सरकार को अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम करने चाहिए. जिस तरह कमर्शियल गैस में राहत मिली है, उसी तरह घरेलू उपभोक्ताओं को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है."
महंगाई पर भी पड़ सकता है असर: ऐसे में लोगों का मानना है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकान और छोटे उद्योगों की परिचालन लागत कम होगी. यदि कारोबारी इस राहत का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो खाद्य पदार्थों और अन्य सेवाओं की कीमतों में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है. हालांकि आम घरेलू उपभोक्ता अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं.
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