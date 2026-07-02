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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता, छोटे कारोबारियों को राहत, घरेलू गैस पर भी राहत की उम्मीद

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता ( ETV Bharat )

भिवानी/हांसी: देशभर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई है. तेल विपणन कंपनियों ने लगातार कई महीनों तक कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पहली बार इतनी बड़ी राहत दी है. नए दाम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और गैस आपूर्ति से जुड़ी वैश्विक परिस्थितियों में सुधार को इस कटौती की मुख्य वजह माना जा रहा है. इसका सीधा फायदा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, चाय की दुकानों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुधार से मिली राहत: गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार वैश्विक स्तर पर युद्ध और परिवहन मार्गों में आई बाधाओं के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिससे कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी. अब हालात सामान्य होने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आने के बाद तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने का फैसला लिया है. इससे कारोबारियों की परिचालन लागत कम होगी और आने वाले समय में महंगाई पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता (ETV Bharat) गैस एजेंसी संचालकों ने बताया राहतभरा फैसला: भिवानी के गैस एजेंसी संचालक हंसराज ने कहा कि, "भारत गैस, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 183.50 रुपये की कमी की है. पिछले कई महीनों से लगातार कीमतें बढ़ रही थीं. पहली बार इतनी बड़ी कटौती हुई है. इससे उद्योगों में कमर्शियल गैस का उपयोग बढ़ेगा, कारोबार को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और महंगाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा." वहीं, हांसी स्थित गैस एजेंसी के मैनेजर सुनील ने कहा कि, "19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कमी की गई है. इसका सबसे अधिक लाभ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगा क्योंकि उनकी गैस पर होने वाली लागत अब कम हो जाएगी. पहले ज्यादा दाम बढ़ने से लागत काफी बढ़ गई थी. अब बिक्री बढ़ने की भी उम्मीद है."