गहरा रहा LPG गैस सिलेंडर का संकट, KGMU में मरीजों को भोजन देने में हो रही दिक्कत

केजीएमयू के प्रवक्ता केके सिंह ने बताया कि संस्थान में गैस संकट से उत्पन्न हुई समस्या की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 6:14 PM IST

लखनऊ: एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की मेस प्रभावित हो रही है. यहां मेस के कर्मचारियों को सिलेंडर न मिलने के चलते खाना बनाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या के कारण मरीजों और स्टाफ को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.

बड़े कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण कर्मचारियों को 5 किलो के छोटे सिलेंडरों से काम चलाना पड़ रहा है, जिससे खाना बनने में काफी देरी हो रही है.

दैनिक कामकाज ठप होने की कगार पर: केजीएमयू के सरदार पटेल हॉस्टल के जिम्मेदारों ने चीफ प्रॉक्टर को पत्र लिखकर इस गंभीर स्थिति से अवगत कराया है. उन्होंने प्रशासन से पूछा है कि सिलेंडर की अनुपलब्धता की स्थिति में मेस की व्यवस्था को कैसे सुचारू रखा जाए. किचन कर्मचारी राम सजीवन ने बताया कि पिछले चार दिनों से गैस की डिलीवरी नहीं हुई है. गैस एजेंसी से लगातार संपर्क करने के बावजूद सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं जिससे दैनिक कामकाज ठप होने की कगार पर है.

20 हॉस्टलों में रह रहे 10,000 मेडिकोज: केजीएमयू के प्रवक्ता केके सिंह ने बताया कि संस्थान में गैस संकट से उत्पन्न हुई समस्या की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है. प्रशासन की ओर से आश्वासन मिला है कि शुक्रवार तक स्थिति सामान्य हो जाएगी. तब तक संस्थान अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि मरीजों और छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था किसी तरह बनी रहे. केजीएमयू के लगभग 20 हॉस्टलों में करीब 10,000 मेडिकोज रहते हैं जिनकी पूरी निर्भरता इन्हीं मेस पर है.

लोहिया अस्पताल में भी सिलेंडर की कमी: सिर्फ केजीएमयू ही नहीं, बल्कि एसजीपीजीआई और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भी सिलेंडर की कमी से खाने का संकट मंडरा रहा है. इन बड़े संस्थानों में हजारों मरीज और तीमारदार रोजाना भोजन के लिए कैंटीन और मेस पर निर्भर होते हैं. इस संकट पर जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) विजय सिंह ने कहा कि अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता है. विभाग लगातार प्रयास कर रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की सुविधाओं में कोई बाधा उत्पन्न न हो.

