विश्व युद्ध की आंच या सिस्टम की चूक? LPG संकट से जूझता छत्तीसगढ़ का लोह उद्योग, रोजगार पर मंडराता खतरा
वैश्विक स्तर पर बिगड़े हालातों का असर छत्तीसगढ़ के उद्योगों पर दिख रहा है. इस पर कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 24, 2026 at 12:28 PM IST
रायपुर. वैश्विक स्तर पर बन रहे युद्ध जैसे हालातों का असर अब देश के भीतर उद्योगों तक साफ दिखाई देने लगा है. एलपीजी की कमी ने पूरे देश में सप्लाई चेन को प्रभावित किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका सबसे बड़ा असर लोह उद्योग पर पड़ा है. कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत ने उत्पादन की रफ्तार धीमी कर दी है, भट्टियां ठंडी पड़ने लगी हैं और हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. इस गंभीर स्थिति ने अब सियासी रंग भी ले लिया है, जहां पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं.
LPG संकट से थमता उद्योगों का पहिया
छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी ने छोटे और मध्यम स्तर के आयरन-फैब्रिकेशन यूनिट्स को गहरी चोट पहुंचाई है. सिलेंडर सप्लाई बाधित होने से उत्पादन आधा रह गया है, जिससे उद्योगों को समय पर ऑर्डर पूरे करने में परेशानी हो रही है और लागत लगातार बढ़ रही है. छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार मंडल का कहना है कि उद्योगों को 50% तक भी गैस आपूर्ति नहीं मिल पा रही है. कई प्लांट बंद होने की कगार पर हैं, जबकि कुछ गैस-आधारित फैक्ट्रियां पहले ही बंद हो चुकी हैं. उनका साफ कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो स्थिति और भयावह हो सकती है.
ठंडी पड़ती भट्टियां, महंगा होता उत्पादन
गैस की कमी ने उद्योगों को वैकल्पिक उपाय अपनाने पर मजबूर कर दिया है. कई यूनिट्स अब गैस और कोयले का मिश्रण इस्तेमाल कर किसी तरह उत्पादन जारी रखे हुए हैं, लेकिन इससे उत्पादन लागत में भारी बढ़ोतरी हो रही है. लागत बढ़ने का सीधा असर बाजार पर पड़ सकता है, जहां लोहे के उत्पाद महंगे हो सकते हैं. इससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता घटेगी और ऑर्डर कम होने का खतरा भी बढ़ेगा.
उद्योग फिलहाल किसी तरह चल रहे हैं, लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था है, लंबे समय तक संभव नहीं.- डॉ. मनीष कुमार मंडल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन
रोजगार पर संकट, मजदूरों की चिंता बढ़ी
उद्योगों में आई इस मंदी का सबसे बड़ा असर मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है. कई यूनिट्स में काम बंद या सीमित कर दिया गया है, जिससे हजारों श्रमिकों की रोजी-रोटी पर संकट गहराने लगा है. नई भर्तियां पूरी तरह रुक गई हैं और जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी आय भी प्रभावित हो रही है. अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की स्थिति बन सकती है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकेत है.
कांग्रेस का हमला
इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. कांग्रेस ने इस संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि डबल इंजन सरकार की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के कारण यह स्थिति बनी है. प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले दो महीनों से उद्योगों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिससे कई उद्योग बंद होने की कगार पर हैं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं.
अब तक न तो उद्योग मंत्री और न ही मुख्यमंत्री की ओर से कोई ठोस पहल सामने आई है. केंद्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे- सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस नेता
भाजपा का बचाव
भाजपा ने इस संकट को वैश्विक परिस्थितियों से जोड़ते हुए कहा है कि यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में है. प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं, खासकर गांव, गरीब और किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि उद्योग दूसरे नंबर पर हैं.
जैसे ही वैश्विक हालात सामान्य होंगे, उद्योगों को भी राहत मिलेगी. फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है- गौरीशंकर श्रीवास, बीजेपी प्रवक्ता
समाधान की कोशिशें, लेकिन जमीनी हकीकत गंभीर
सरकार और उद्योग जगत के बीच इस समस्या को लेकर लगातार बातचीत जारी है. मीटिंग्स और वर्चुअल चर्चाओं के जरिए प्रभावित प्लांट्स का डेटा जुटाया जा रहा है और सप्लाई सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार का दावा है कि वह इस संकट को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जल्द स्थिति सामान्य करने की दिशा में काम कर रही है. हालांकि, जमीनी स्तर पर अभी भी उद्योगों को राहत नहीं मिल पाई है और संकट बरकरार है.
एलपीजी की कमी ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है. लोह उद्योग की भट्टियां ठंडी पड़ रही हैं, उत्पादन प्रभावित है और रोजगार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. यह संकट अब सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है. ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से हालात को नियंत्रित करना, ताकि उद्योग फिर से पटरी पर लौट सकें और मजदूरों की आजीविका सुरक्षित रह सके.