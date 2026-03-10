कमर्शियल गैस की कमी ने बढ़ाई रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की परेशानी, ब्लैक में 3000 रुपये तक पहुंचा सिलेंडर
Published : March 10, 2026 at 7:45 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी ने छोटे रेस्टोरेंट, ढाबा और फूड स्टॉल चलाने वाले व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. व्यापारियों का कहना है कि अगर इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद या कम होती रही तो उन्हें मजबूरन अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ सकते हैं. उनका कहना है कि व्यापार पूरी तरह कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर है और घरेलू सिलेंडर का उपयोग दुकानों में करने की अनुमति नहीं है.
बाजार में कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता पर संकट
स्थानीय दुकानदारों के अनुसार बाजार में कमर्शियल सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है. कई व्यापारियों को मजबूर होकर सिलेंडर ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कीमत लगभग 2800 से 3000 रुपये तक पहुंच गई है. ऐसे में छोटे व्यापारियों के लिए रोजाना का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है.
कमर्शियल सिलेंडर के लिए हो रही काफी मारामारी
रेस्टोरेंट संचालक विजय सिंह चौहान ने बताया कि सिलेंडर के लिए काफी मारामारी हो रही है. उन्होंने कहा कि जो सप्लायर साइकिल या अन्य माध्यमों से सिलेंडर सप्लाई करते हैं, वे भी अक्सर यह कहकर मना कर देते हैं कि सिलेंडर उपलब्ध नहीं है एजेंसियों में भी सिलेंडर नहीं पहुंचने की बात कही जा रही है. विजय सिंह के अनुसार पहले जो सिलेंडर लगभग 1700 से 1800 रुपये के आसपास मिल जाता था, अब उसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है.
रेस्टोरेंट और ढाबों के मेन्यू पहले से तय होने से परेशानी बढ़ी
उन्होंने आगे कहा कि रेस्टोरेंट और ढाबों का मेन्यू पहले से तय होता है, ऐसे में कीमत बढ़ाना भी आसान नहीं है. यदि खाने-पीने की चीजों के दाम 10 प्रतिशत भी बढ़ाए जाते हैं तो ग्राहक कम हो सकते हैं. इससे व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा और दुकानदारों की आय घट जाएगी.
नहीं हो रही कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई
वहीं, एक अन्य दुकानदार वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि वह सिलेंडर लेने के लिए गोदाम गए थे, लेकिन वहां भी कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं था. उनका कहना है कि जब पीछे से ही कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं आ रही है ऐसे में दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों को बंद करने की नौबत
व्यापारियों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो राजधानी में कई छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों को बंद करने की नौबत आ सकती है. उन्होंने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से मांग की है कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई जल्द से जल्द सामान्य की जाए ताकि उनका व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके.
