मिडिल ईस्ट युद्ध का असर: हरियाणा में कमर्शियल गैस संकट से NH44 के ढाबों पर ताला लगने का डर

ढाबों पर ताला पड़ने का खतरा ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्र: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब हरियाणा में भी दिखाई देने लगा है. कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर लगी रोक के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित ढाबा संचालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. गैस की कमी के कारण कई ढाबों के बंद होने की आशंका जताई जा रही है, वहीं ग्राहकों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है. उत्तर भारत के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल एनएच-44 पर इस संकट का सीधा असर देखने को मिल रहा है, जहां हर रोज हजारों वाहन और लाखों यात्री गुजरते हैं. NH 44 पर किया गया रियलिटी चेक: गैस सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित ढाबों का रियलिटी चेक किया गया. इस दौरान सामने आया कि कई ढाबा संचालकों के पास केवल एक दिन का गैस स्टॉक ही बचा हुआ है. अगर जल्द ही गैस की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन अपने ढाबे बंद करने पड़ सकते हैं. ढाबा संचालकों का कहना है कि पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी, लेकिन इस बार हालात बेहद गंभीर हैं और इससे सीधे तौर पर उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है. हरियाणा में कमर्शियल गैस संकट से NH44 के ढाबों पर ताला पड़ने का खतरा (Etv Bharat) ढाबा संचालक विपुल ने बताई गंभीर स्थिति: राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर ढाबा चला रहे संचालक विपुल ने बताया कि पिछले दो दिनों में हालात काफी बिगड़ गए हैं. उन्होंने कहा कि, "दो दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब हालात काफी खराब हो गए हैं. हमें ब्लैक में भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं. हमारे पास सिर्फ आज तक का ही गैस स्टॉक बचा है और कल को लेकर हमें काफी डर लग रहा है कि कहीं गैस खत्म होने की वजह से ढाबा बंद न करना पड़े.पहले जितने ग्राहक आते थे, अब उससे काफी कम लोग आ रहे हैं. लोगों को लगने लगा है कि गैस की कमी के कारण ढाबों में खाने की दिक्कत हो सकती है, इसलिए कई लोग अपनी यात्रा तक टाल रहे हैं.” ग्राहकों की संख्या में भी आई गिरावट: ढाबा संचालकों का कहना है कि गैस की समस्या के कारण यात्रियों में भी असमंजस की स्थिति बन गई है. कई लोग यह सोचकर ढाबों पर रुकने से बच रहे हैं कि कहीं उन्हें खाना न मिले. इसके चलते ढाबों की आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है. पहले जहां दिनभर ढाबों पर काफी भीड़ रहती थी, वहीं अब कई टेबल खाली दिखाई दे रही हैं.