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दुकानें और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट : सप्ताह के सातों दिन खोल सकेंगे, लेकिन कर्मचारियों को एक दिन देना होगा पेड अवकाश

जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए दुकानों और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के संचालन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1958 के तहत रजिस्टर्ड दुकानें, शोरूम, मॉल, प्राइवेट ऑफिस, रिटेल आउटलेट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह के सातों दिन खुले रखे जा सकेंगे. इसके लिए सरकार ने राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है.

कर्मचारियों को मिलेगा हर सप्ताह एक दिन का पेड अवकाश : अब तक कानून के तहत दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन नई अधिसूचना के बाद ये बाध्यता खत्म कर दी गई है. एडिशनल लेबर कमिश्नर ओम प्रकाश सहारन ने बताया कि अब व्यापारी अपनी प्रतिष्ठान का संचालन व्यावसायिक जरूरत और ग्राहकों की मांग के अनुसार पूरे सप्ताह कर सकेंगे.

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये छूट केवल प्रतिष्ठानों को दी गई है, कर्मचारियों के अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं होगी. नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का सवेतन (पेड) अवकाश देना अनिवार्य होगा. यदि प्रतिष्ठान पूरे सप्ताह खुला रहता है तो कर्मचारियों की छुट्टियां रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी, ताकि कारोबार भी प्रभावित न हो और कर्मचारियों को उनका साप्ताहिक आराम भी मिलता रहे.

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10 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम नहीं : सरकार ने कर्मचारियों के कार्य समय को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए हैं. किसी भी कर्मचारी से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे और पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. यदि किसी कारण से अतिरिक्त काम लिया जाता है तो उसका अलग रिकॉर्ड रखना होगा और कर्मचारी को ओवरटाइम का भुगतान श्रम कानूनों के अनुसार करना होगा.