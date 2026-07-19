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दुकानें और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट : सप्ताह के सातों दिन खोल सकेंगे, लेकिन कर्मचारियों को एक दिन देना होगा पेड अवकाश

व्यापारियों को बड़ी राहत. सरकार ने दुकानों और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के संचालन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया. यहां जानिए पूरा अपडेट...

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चांदपोल बाजार स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 3:05 PM IST

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए दुकानों और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के संचालन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1958 के तहत रजिस्टर्ड दुकानें, शोरूम, मॉल, प्राइवेट ऑफिस, रिटेल आउटलेट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह के सातों दिन खुले रखे जा सकेंगे. इसके लिए सरकार ने राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है.

कर्मचारियों को मिलेगा हर सप्ताह एक दिन का पेड अवकाश : अब तक कानून के तहत दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन नई अधिसूचना के बाद ये बाध्यता खत्म कर दी गई है. एडिशनल लेबर कमिश्नर ओम प्रकाश सहारन ने बताया कि अब व्यापारी अपनी प्रतिष्ठान का संचालन व्यावसायिक जरूरत और ग्राहकों की मांग के अनुसार पूरे सप्ताह कर सकेंगे.

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये छूट केवल प्रतिष्ठानों को दी गई है, कर्मचारियों के अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं होगी. नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का सवेतन (पेड) अवकाश देना अनिवार्य होगा. यदि प्रतिष्ठान पूरे सप्ताह खुला रहता है तो कर्मचारियों की छुट्टियां रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी, ताकि कारोबार भी प्रभावित न हो और कर्मचारियों को उनका साप्ताहिक आराम भी मिलता रहे.

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10 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम नहीं : सरकार ने कर्मचारियों के कार्य समय को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए हैं. किसी भी कर्मचारी से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे और पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. यदि किसी कारण से अतिरिक्त काम लिया जाता है तो उसका अलग रिकॉर्ड रखना होगा और कर्मचारी को ओवरटाइम का भुगतान श्रम कानूनों के अनुसार करना होगा.

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जयपुर का एमआई रोड बाजार (ETV Bharat Jaipur)

अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा अनिवार्य : अधिसूचना के अनुसार हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, नियुक्ति पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक (लेबर इंस्पेक्टर) को भी भेजनी होगी और उसका रिकॉर्ड प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखना होगा. इससे कर्मचारियों के रोजगार संबंधी अधिकार ज्यादा सुरक्षित होंगे और अनियमित नियुक्तियों पर रोक लगेगी.

नियमों का उल्लंघन किया तो छूट खुद ब खुद खत्म : सरकार ने अधिसूचना में ये भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई प्रतिष्ठान इन शर्तों का पालन नहीं करता तो उसे मिली ये छूट खुद ब खुद निरस्त मानी जाएगी. इसके बाद संबंधित नियोक्ता के खिलाफ राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी. सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों को वेतन, अवकाश, सुरक्षा और श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले सभी अधिकार पहले की तरह मिलते रहेंगे.

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व्यापार और रोजगार दोनों को मिलेगा लाभ : जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि इस फैसले से मॉल, सुपरमार्केट, रिटेल चेन, होटल, रेस्टोरेंट, प्राइवेट ऑफिस, आईटी कंपनियां और अन्य सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को संचालन में ज्यादा फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी. वहीं, सरकार ने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए साप्ताहिक अवकाश, कार्य अवधि (Working Hours), ओवरटाइम भुगतान और नियुक्ति पत्र जैसी शर्तों को अनिवार्य बनाकर ये सुनिश्चित किया है कि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ें, लेकिन श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता न हो.

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