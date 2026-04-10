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शादी के लिए गैस सिलेंडर चाहिए तो करना होगा ये काम, आदेश जारी

जोधपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एलपीजी गैस संकट के बीच जिले में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए. अब विवाह समारोह में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की आवश्यकता होने पर उपभोक्ताओं को पूर्व में विवाह कार्ड के साथ आवेदन देकर खाद्य एवं रसद विभाग से अनुमति लेनी होगी. शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए जिला रसद कार्यालय (प्रथम) जोधपुर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला रसद कार्यालय (द्वितीय) जोधपुर अथवा संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकेगा.

जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति कोई भी वाणिज्यिक सिलेंडर जारी नहीं करें. उन्होंने बताया कि 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर केवल प्रवासी श्रमिकों को ही उपलब्ध कराए जाएंगे. इसकी दैनिक सूचना निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि संबंधित प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक नियमित रूप से निगरानी करेंगे. किसी भी प्रकार की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल लागू हो गया.

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