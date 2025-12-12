ETV Bharat / state

लखनऊ के 1090 चौराहे पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स और हॉस्पिटल, गोमती नगर विस्तार में बनेगी ग्रुप हाउसिंग, जानिए क्या है LDA की प्लानिंग

एलडीए इस बार अपनी व्यावसायिक सम्पत्तियों के ई-ऑक्शन में शहर के सबसे प्राइम लोकेशन के भूखंड बेचने जा रहा है.

1090 चौराहे पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स.
1090 चौराहे पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स. (Photo Credit; LDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 9:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : 1090 चौराहे पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, हॉस्पिटल और गोमती नगर विस्तार में ग्रुप हाउसिंग बनाया जाएगा. एलडीए इस बार अपनी व्यावसायिक सम्पत्तियों के ई-ऑक्शन में शहर के सबसे प्राइम लोकेशन के भूखंड बेचने जा रहा है. जहां लोगों को रोड कनेक्टिविटी के साथ ही बड़ा ग्रीन एरिया मिलेगा.

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-7 में पुलिस मुख्यालय के पीछे 43.051 एकड़ भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के 11 भूखंड व एक व्यावसायिक भूखंड बनाने की प्लानिंग है. हाल ही में एलडीए की बोर्ड बैठक में योजना का ले-आउट पास किया गया है, जिसमें भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्र ग्रीन एरिया के लिए सुरक्षित किया गया है.

ये सभी भूखंड इस बार के ई-ऑक्शन में लगाये जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि ग्रुप हाउसिंग के भूखंड 5,295 वर्गमीटर से लेकर 11,934 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं, जिनकी कीमत 80,633 रुपये प्रति वर्गमीटर आरक्षित की गयी है. इसी तरह 7,180 वर्गमीटर क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखंड की आरक्षित दर 82,864 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी है.

गोमती नगर के विपिन खंड (विस्तार) में 1090 चौराहे के पास पांच व्यावसायिक भूखंड और एक हॉस्पिटल भूखंड ई-ऑक्शन में लगाया जाएगा. 51 वर्गमीटर से लेकर 11,175 वर्गमीटर क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखण्डों की आरक्षित दर 1,18,855 रुपये से लेकर 1,28,230 रुपये प्रति वर्गमीटर आरक्षित की गयी है. वहीं, 1615 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हॉस्पिटल भूखंड की कीमत 97,413 रुपये प्रति वर्गमीटर आरक्षित की गयी है.

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि डालीबाग में बटलर पैलेस रोड पर स्थित ग्रुप हाउसिंग के दो भूखंड भी इस बार के ई-ऑक्शन में लगाये जा रहे हैं. 2,026 वर्गमीटर और 2,097 वर्गमीटर क्षेत्रफल के इन दोनों भूखंडों की कीमत 88,334 रुपये प्रति वर्गमीटर आरक्षित की गयी है. उन्होंने बताया कि हाल ही में एलडीए ने डालीबाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की थी. जिसमें बने 72 फ्लैटों के लिए 8 हजार से अधिक आवेदन आये थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डालीबाग के इन ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर बनने वाले अपार्टमेंट्स की कितनी अधिक डिमांड होगी.

उपाध्यक्ष ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक व हॉस्पिटल भू-उपयोग के इन सभी भूखंडों की लोकेशन काफी प्राइम है. भूखंडों के ई-ऑक्शन के लिए 15 दिसम्बर, 2025 से पोर्टल खोला जाएगा. इसमें प्रतिभाग करने के इच्छुक लोग एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे.

यह भी पढ़ें : कानपुर देहात में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, मोबाइल में मिली 62 जिलों की 1019 FIR, साइबर ठगी का ये तरीका जान हो जाएंगे हैरान

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
LDA E AUCTION PLOT
1090 CHAURAHA COMMERCIAL COMPLEX
LDA भूखंडों का कर रहा ई ऑक्शन
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.