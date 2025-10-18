ETV Bharat / state

लखनऊ बनेगा विश्वस्तरीय शहर, आउटर रिंग रोड के किनारे स्थापित होगा कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर के विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. इसके तहत आउटर रिंग रोड के किनारे 104 किलोमीटर के दायरे में एक नया कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब विकसित किया जाएगा. इस परियोजना को शहीद पथ के मॉडल पर तैयार किया जाएगा. जिसका उद्देश्य लखनऊ को एक आधुनिक और व्यवस्थित शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करना है. इस योजना के तहत बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी यूनिट स्थापित करेंगी, जिससे लखनऊ का एक नया और आकर्षक रूप सामने आएगा.

200 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगीः एलडीए के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के लिए लगभग 200 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी. यह हब न केवल व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि आवासीय सुविधाओं को भी विकसित करेगा, जिससे शहर की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लखनऊ को उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में एक नई पहचान मिलेगी.

मॉल-मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनेंगीः एलडीए वीसी ने बताया कि लखनऊ के आउटर रिंग रोड को शहर की रीढ़ माना जाता है, जो विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है. इस रोड के दोनों ओर शहीद पथ की तर्ज पर आधुनिक व्यावसायिक और आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे. इस हब में मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्तरां, और अन्य व्यावसायिक इकाइयों के साथ-साथ मल्टीस्टोरी आवासीय इमारतें, स्कूल, अस्पताल, और पार्क जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. यह परियोजना शहर के बाहरी इलाकों को विकसित करने और ट्रैफिक की भीड़ को कम करने में भी मदद करेगी.

वैश्विक स्तर का शहर बनाने का लक्ष्यः एलडीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि इस परियोजना का लक्ष्य लखनऊ को एक वैश्विक स्तर का शहर बनाना है. इसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे अपने निवेश से इस हब को और आकर्षक बनाएं. इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित क्षेत्रों और पार्कों का भी निर्माण किया जाएगा.