लखनऊ बनेगा विश्वस्तरीय शहर, आउटर रिंग रोड के किनारे स्थापित होगा कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब

लखनऊ विकास प्राधिकरण की यह योजना शहर के बाहरी इलाकों को विकसित करने और ट्रैफिक कम करने में करेगा मदद

प्रस्तावित लेआउट.
प्रस्तावित लेआउट. (Photo Credit; LDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर के विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. इसके तहत आउटर रिंग रोड के किनारे 104 किलोमीटर के दायरे में एक नया कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब विकसित किया जाएगा. इस परियोजना को शहीद पथ के मॉडल पर तैयार किया जाएगा. जिसका उद्देश्य लखनऊ को एक आधुनिक और व्यवस्थित शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करना है. इस योजना के तहत बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी यूनिट स्थापित करेंगी, जिससे लखनऊ का एक नया और आकर्षक रूप सामने आएगा.

200 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगीः एलडीए के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के लिए लगभग 200 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी. यह हब न केवल व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि आवासीय सुविधाओं को भी विकसित करेगा, जिससे शहर की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लखनऊ को उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में एक नई पहचान मिलेगी.

मॉल-मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनेंगीः एलडीए वीसी ने बताया कि लखनऊ के आउटर रिंग रोड को शहर की रीढ़ माना जाता है, जो विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है. इस रोड के दोनों ओर शहीद पथ की तर्ज पर आधुनिक व्यावसायिक और आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे. इस हब में मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्तरां, और अन्य व्यावसायिक इकाइयों के साथ-साथ मल्टीस्टोरी आवासीय इमारतें, स्कूल, अस्पताल, और पार्क जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. यह परियोजना शहर के बाहरी इलाकों को विकसित करने और ट्रैफिक की भीड़ को कम करने में भी मदद करेगी.

वैश्विक स्तर का शहर बनाने का लक्ष्यः एलडीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि इस परियोजना का लक्ष्य लखनऊ को एक वैश्विक स्तर का शहर बनाना है. इसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे अपने निवेश से इस हब को और आकर्षक बनाएं. इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित क्षेत्रों और पार्कों का भी निर्माण किया जाएगा.

जल्द शुरू होगी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाः इस परियोजना के लिए 200 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों और स्थानीय लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. उचित मुआवजा और पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रभावित लोगों को कोई असुविधा न हो. साथ ही, स्थानीय लोगों को इस परियोजना से जुड़े रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे.

लखनऊ के लिए एक नया भविष्यः एलडीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि यह परियोजना लखनऊ के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है. इस हब के बनने से न केवल शहर की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि यह लखनऊ को देश के अन्य मेट्रो शहरों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा.इसके साथ ही, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के कारण लखनऊ में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. एलडीए जल्द ही इस परियोजना का विस्तृत खाका तैयार करेगा और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा. इस हब के निर्माण से लखनऊ न केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करेगा, बल्कि यह एक आधुनिक, समृद्ध, और पर्यावरण के अनुकूल शहर के रूप में भी उभरेगा. यह परियोजना लखनऊ के भविष्य को नई दिशा देने का वादा करती है.

