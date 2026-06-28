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आवासीय भवनों में अब नहीं होंगी व्यावसायिक गतिविधियां, प्रमुख सचिव आवास ने सभी प्राधिकरण को जारी किए सख्त निर्देश

लखनऊ : प्रदेश सरकार अलीगंज अग्निकांड के बाद आवासीय क्षेत्रों में हो रहे अवैध व्यावसायिक निर्माणों को लेकर सख्त हो गई है. प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी. गुरुप्रसाद ने प्रदेश के सभी 29 विकास प्राधिकरणों और चार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आवासीय भवनों में चल रहीं सभी व्यावसायिक गतिविधियों की सूची तैयार कर सख्त अभियान चलाया जाए. सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाएं. आम जनता से भी अपील की गई है कि वे अपने आसपास हो रहे अवैध निर्माण की सूचना प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर पर दें.

प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि अलीगंज में हुए अग्निकांड जैसी घटनाएं आवासीय इलाकों में नियमों के विरुद्ध चल रहे होटल, गोदाम, कोचिंग सेंटर, क्लीनिक और दुकानों की वजह से होती हैं. इनसे न सिर्फ आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि पार्किंग और यातायात की समस्या भी काफी गंभीर हो जाती है.

प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने कहा कि अब जिस जोन में अवैध व्यावसायिक निर्माण या गतिविधि मिलेगी, उसकी पूरी जवाबदेही वहां के प्रवर्तन अधिकारी की होगी. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी होगी. उन्होंने सभी प्राधिकरणों को 15 दिन के अंदर अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे कराकर पूरी रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं.

अभियान में क्या होगा खास

1. सूची तैयार होगी: हर प्राधिकरण को आवासीय भवनों में चल रहे शोरूम, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ऑफिस आदि की वार्ड-वार सूची बनानी होगी.