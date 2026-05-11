जेजेएम में जोशी की गिरफ्तारी पर गहलोत की चेतावनी-सत्ता सदा नहीं रहेगी...गलतफहमी में ना रहें
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि देश में अब भाजपा बनाम विपक्ष की लड़ाई है. सभी को निजी स्वार्थ छोड़कर एकजुट होना चाहिए.
Published : May 11, 2026 at 9:02 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी और जेल भेजने के मामले में भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला. गहलोत ने कहा कि सत्ता हमेशा नहीं रहने वाली है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए. गहलोत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुबह 5 बजे उठाया, क्या वो भाग रहे थे. ईडी ने उन्हें बुलाया था, दो-तीन दिन पूछताछ की और फिर गिरफ्तार किया था. कम से कम एसीबी को उनको बुलाकर बयान लेने चाहिए थे. केवल डराओगे, धमकाओ तो समझ लेना कि सत्ता परमानेंट नहीं रहती है. किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि अगर कोई भ्रष्ट है तो उस पर कार्रवाई करो, कोई व्यक्ति कितना भी नजदीक हो. अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसका पता करो और ईमानदारी से कार्रवाई करो और सुनिश्चित करो कि उसे सजा मिले, लेकिन गलत तरीके से कार्रवाई करोगे तो याद रखना की सत्ता हमेशा नहीं रहने वाली. अधिकारी यही हैं और जब सरकार बदलेगी तब भी अधिकारी यही रहेंगे.
दबाव में काम कर रही एसीबी: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि एसीबी के डीजी पूरी तरीके से दबाव में काम कर रहे हैं. वे ईमानदार और अच्छे आदमी हैं. चाहते हैं कि ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम करें, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि ऊपर से दबाव है. उनके नीचे के अधिकारी भी दबाव में काम कर रहे हैं. एसीबी में अब दो ग्रुप बन गए. एक वो अधिकारी, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं. दो-तीन अधिकारी तो ऐसे हैं, जिन्हें पछतावा है कि उन्होंने दबाव में गलत कार्रवाई की है, इसलिए उनको रातों को नींद नहीं आती है. अगर ऐसी स्थिति बनी तो सोचा जा सकता है कि प्रशासन कहां जा रहा है. मैंने आज तक ऐसी स्थिति नहीं देखी.
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भाजपा बनाम विपक्ष की लड़ाई: पूर्व सीएम ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब भाजपा बनाम सभी दलों की लड़ाई होनी चाहिए और सभी को अपने निजी स्वार्थ छोड़कर एकजुट होकर आगे आना चाहिए. यह लड़ाई अब कांग्रेस-भाजपा की नहीं रही, बल्कि पूरे विपक्ष की है. यह मुल्क को बचाने का सवाल है. दुनिया भर में मुल्क की लोकतांत्रिक परंपरा की पहचान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. यह बहुत खतरनाक है इसलिए भाजपा के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होना चाहिए. भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है. उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने चाहिए.
पीएम के बयान की आलोचना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे नहीं करने और सोना नहीं खरीदने के बयान पर गहलोत बोले, पीएम को देशवासियों के सामने तमाम बातें स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर देश में ऐसे क्या हालत बन रहे हैं, जो सोना नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं. उनके बयान की पूरे देश में आलोचना हो रही है. राहुल गांधी ने जैसा कहा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है. राहुल की बात गंभीरता से लेनी चाहिए थी, वे नेता प्रतिपक्ष हैं. उन्होंने कहा था कि चुनाव समाप्त होते ही देश में दरें बढ़ सकती हैं. प्रधानमंत्री ने उसकी भूमिका बनाई है.
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बंगाल चुनाव देश के लिए कलंक: गहलोत ने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव देश के लिए कलंक है. इतिहास में भी कलंक के रूप में ही माना जाएगा. बंगाल में भाजपा का अपनाया तरीका ठीक नहीं था. धनबल का प्रयोग किया. पूरे देश के चुनाव में साढ़े तीन लाख पैरा मिलिट्री फोर्स लगाई थी, जबकि अकेले बंगाल में ढाई लाख पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई. 27 लाख वोट सही पाए, जीवित हैं और उन्हें वोट डालने का अधिकार था लेकिन उन्हें वोट डालने से वंचित कर दिया. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. आप किसी को वोट डालने से कैसे अलग कर सकते हो?. जब ऐसी स्थिति बन रही थी तो चुनाव को ही स्थगित करना चाहिए था. पहले 27 लाख वोटों का फैसला होना चाहिए था. इस तरह का कृत्य लोकतंत्र में हत्या के बराबर है. भाजपा की देश और दुनिया में आलोचना हो रही है. पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, फिर कहने लगे विपक्ष मुक्त भारत. इसका क्या मतलब है, अगर जब देश में विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र कैसे रहेगा?.
2014 में 31% वोट मिले: गहलोत ने कहा कि भाजपा पूरे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है .हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है. क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं?. 2014 में भाजपा को 31% वोट मिले थे और 69 पर्सेंट वोट उनके खिलाफ पड़े थे. क्या 69 परसेंट में हिंदू नहीं थे?. यह केवल जुमलेबाजी कर लोगों को भड़का रहे हैं. हालांकि बंगाल में भाजपा की एंट्री के लिए तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं.
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