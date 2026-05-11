ETV Bharat / state

जेजेएम में जोशी की गिरफ्तारी पर गहलोत की चेतावनी-सत्ता सदा नहीं रहेगी...गलतफहमी में ना रहें

जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते पूर्व सीएम गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )