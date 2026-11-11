सोनिया गांधी की किताब पढ़े बिना टिप्पणी करना अज्ञानता - के एल शर्मा

सोनिया गांधी की किताब पढ़े बिना टिप्पणी करना अज्ञानता - के एल शर्मा
के एल शर्मा ने कहाकि सोनिया गांधी की किताब में प्रधानमंत्री बनने के अंश पर MLC दिनेश प्रताप सिंह की गई टिप्पणी अज्ञानता की प्रतीक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 5:24 PM IST
रायबरेली: अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने आज रायबरेली में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. लालगंज कस्बे में वीरा पासी की जयंती पर मूर्ति का अनावरण किया.
उसके बाद एक कथा में गए. वीरा पासी की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया. वहीं मीटिंग में सांसद निधि में जो सड़के हैं उनका उद्घाटन भी किया. उन्होंने कहा कि इसके बाद वे अपने संसदीय क्षेत्र के गौरीगंज मे 10 टैंकर पानी के डोनेट करेंगे. इसके बाद आम लोगों से मुलाकात भी होगी.
कांग्रेस जिला कार्यालय पर सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले 2027 चुनाव में प्रियंका गांधी को जो कमान दिया गया है, वह नया नहीं है. प्रियंका गांधी लगातार संगठन से जुड़ी रही हैं, कमान उनके पास ही रही है. उनका चुनावी अनुभव रहा है, वह जनरल सेक्रेटरी रही हैं, जो भी यूपी में सिस्टम है उसी में उन्हें फिर से लगाया गया है.
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या को सनातनी राजधानी बनाएँ, यह अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की किताब में प्रधानमंत्री बनने के अंश पर MLC दिनेश प्रताप सिंह की गई टिप्पणी अज्ञानता की प्रतीक है.
उन्होंने कहा कि वह कुछ पढ़ते-लिखते हैं नहीं. यदि वह पुस्तक पढ़ लें तो, उनको संज्ञान हो जाएगा. अज्ञानता की कमी में कुछ ही बोलने से बचना चाहिये. उन्होंने कहा कि गठबंधन की सीटों को लेकर वह किसी कमेटी में नहीं हैं. हाई कमान और अखिलेश यादव के साथ बैठकर तय सीटों का बंटवारा तय होगा. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की कथनी और करनी पर भी प्रहार किया.