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सोनिया गांधी की किताब पढ़े बिना टिप्पणी करना अज्ञानता - के एल शर्मा

सोनिया गांधी की किताब पढ़े बिना टिप्पणी करना अज्ञानता - के एल शर्मा ( ETV Bharat )

रायबरेली: अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने आज रायबरेली में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. लालगंज कस्बे में वीरा पासी की जयंती पर मूर्ति का अनावरण किया.

उसके बाद एक कथा में गए. वीरा पासी की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया. वहीं मीटिंग में सांसद निधि में जो सड़के हैं उनका उद्घाटन भी किया. उन्होंने कहा कि इसके बाद वे अपने संसदीय क्षेत्र के गौरीगंज मे 10 टैंकर पानी के डोनेट करेंगे. इसके बाद आम लोगों से मुलाकात भी होगी.

कांग्रेस जिला कार्यालय पर सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले 2027 चुनाव में प्रियंका गांधी को जो कमान दिया गया है, वह नया नहीं है. प्रियंका गांधी लगातार संगठन से जुड़ी रही हैं, कमान उनके पास ही रही है. उनका चुनावी अनुभव रहा है, वह जनरल सेक्रेटरी रही हैं, जो भी यूपी में सिस्टम है उसी में उन्हें फिर से लगाया गया है. सोनिया गांधी की किताब पढ़े बिना टिप्पणी करना अज्ञानता - के एल शर्मा (ETV Bharat)