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राहुल गांधी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे- शिवराज सिंह

चंडीगढ़ः लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की विदेश नीति को लेकर एक मंच पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी कि वे अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं. राहुल गांधी ने पीएम की विदेश नीति को लेकर मंच पर कुछ ऐसा किया कि जिससे उनके व्यवहार को लेकर नई बहस छिड़ गई है. अब बीजेपी के नेता इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं. चंडीगढ़ आए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके इस व्यवहार को असभ्य बताया. उन्होंने पूरे मामले की घोर निंदा की.

'भारत के नागरिक के नाते कल से वे मन बहुत व्यथित है': केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री पर किये गये तंज को लेकर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि " भारत के नागरिक के नाते कल से वे मन बहुत व्यथित है." राहुल गांधी ने कल जिस तरह का व्यवहार किया गया. वह अभद्र, असभ्य और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला था."