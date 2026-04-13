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देहरादून DAV कॉलेज बवाल, उत्तराखंड में लाया जा रहा सांस्कृतिक बारूद, पूर्व सीएम की चेतावनी

देहरादून: 11 अप्रैल को देहरादून के प्रतिष्ठित डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ समारोह कार्यक्रम में बवाल हुआ था. बाहरी राज्य से बुलाए गए गायक मासूम शर्मा पर गाली-गलीज करने का आरोप है. इस मामले में देहरादून पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. इस बवाल के दौरान वहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी थे. वायरल वीडियो में वो भी आपत्तिजनक बातें कहते सुने जा सकते हैं.

हरीश रावत बोले- उत्तराखंड में लाया जा रहा सांस्कृतिक बारूद: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है. राजनीति के साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाले हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा-

दिनांक-11 अप्रैल, 2026 को DAV कॉलेज देहरादून के छात्र संघ समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, कुछ मंत्रीगण भी थे, निश्चित तौर पर विधायक और प्रशासन तंत्र के बड़े अधिकारी भी रहे होंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहे होंगे।

एक दिन पहले उसी मंच पर मैं भी छात्रसंघ समारोह में सम्मिलित होने गया था। मेरे साथ कुछ भाजपा के नेतागण भी थे और DAV के मंच पर जाना व छात्रों से बातचीत करना हमेशा गर्व का विषय रहा है। लेकिन इस बात से मैं बहुत चिंतित हूं कि वहां मंच पर जिस तरीके के गाने गाए जा रहे हैं, जिस तरीके का सांस्कृतिक बारूद उत्तराखंड में लाया जा रहा है, उसके आगे हमारी प्रकृति व परंपराओं आधारित लोगों के दुःख-सुख के साथ ऊपजी संस्कृति, बोली-भाषा, गाने, गीत-संगीत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

मेरे लिए यह अत्यधिक चिंता का विषय है। वहां चाकू चलना और मंच से गाली-गलौच होना यह DAV कॉलेज की शान में धब्बा है। जिस दिशा की तरफ देहरादून, हल्द्वानी आदि क्षेत्र जा रहे हैं, संस्कृति के नाम पर अपभ्रंश संस्कृति पनप रही है, वह राज्य के लिए अच्छा नहीं है।

हमारी भोली-भाषा, भावना, गीत आदि उत्तराखंडी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चिंतन होना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों का समागम हो, मगर स्वस्थ संस्कृतियों का। गाली-गलौच आधारित संस्कृति कर्मियों से हमें दूरी बरतनी चाहिए।