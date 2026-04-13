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देहरादून DAV कॉलेज बवाल, उत्तराखंड में लाया जा रहा सांस्कृतिक बारूद, पूर्व सीएम की चेतावनी

देहरादून के डीएवी कॉलेज छात्र संघ समारोह के दौरान हुए बवाल से पूर्व सीएम हरीश रावत चिंतित, उन्होंने कहा ये राज्य के लिए अच्छा नहीं

DAV COLLEGE HARISH RAWAT COMMENT
डीएवी कॉलेज बवाल (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 3:43 PM IST

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देहरादून: 11 अप्रैल को देहरादून के प्रतिष्ठित डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ समारोह कार्यक्रम में बवाल हुआ था. बाहरी राज्य से बुलाए गए गायक मासूम शर्मा पर गाली-गलीज करने का आरोप है. इस मामले में देहरादून पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. इस बवाल के दौरान वहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी थे. वायरल वीडियो में वो भी आपत्तिजनक बातें कहते सुने जा सकते हैं.

हरीश रावत बोले- उत्तराखंड में लाया जा रहा सांस्कृतिक बारूद: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है. राजनीति के साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाले हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा-

दिनांक-11 अप्रैल, 2026 को DAV कॉलेज देहरादून के छात्र संघ समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, कुछ मंत्रीगण भी थे, निश्चित तौर पर विधायक और प्रशासन तंत्र के बड़े अधिकारी भी रहे होंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहे होंगे।

एक दिन पहले उसी मंच पर मैं भी छात्रसंघ समारोह में सम्मिलित होने गया था। मेरे साथ कुछ भाजपा के नेतागण भी थे और DAV के मंच पर जाना व छात्रों से बातचीत करना हमेशा गर्व का विषय रहा है। लेकिन इस बात से मैं बहुत चिंतित हूं कि वहां मंच पर जिस तरीके के गाने गाए जा रहे हैं, जिस तरीके का सांस्कृतिक बारूद उत्तराखंड में लाया जा रहा है, उसके आगे हमारी प्रकृति व परंपराओं आधारित लोगों के दुःख-सुख के साथ ऊपजी संस्कृति, बोली-भाषा, गाने, गीत-संगीत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

मेरे लिए यह अत्यधिक चिंता का विषय है। वहां चाकू चलना और मंच से गाली-गलौच होना यह DAV कॉलेज की शान में धब्बा है। जिस दिशा की तरफ देहरादून, हल्द्वानी आदि क्षेत्र जा रहे हैं, संस्कृति के नाम पर अपभ्रंश संस्कृति पनप रही है, वह राज्य के लिए अच्छा नहीं है।

हमारी भोली-भाषा, भावना, गीत आदि उत्तराखंडी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चिंतन होना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों का समागम हो, मगर स्वस्थ संस्कृतियों का। गाली-गलौच आधारित संस्कृति कर्मियों से हमें दूरी बरतनी चाहिए।

राज्य सरकार व संस्कृति विभाग को एक एसओपी बनाकर इस प्रकार के आयोजनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिए।

उत्तराखंड के जागरूक लोगों ने भी डीएवी कॉलेज में हुई घटना पर चिंता जताई है. लोगों ने ये भी चिंता जताई है कि एक निर्दलीय विधायक के वहां रहते समय ये घटना हुई और विधायक भी आपत्तिजनक बातें कहते नजर आ रहे हैं.

इंद्रेश मैखुरी ने भी जताई चिंता: भाकपा (माले) के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने भी डीएवी पीजी कॉलेज की घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि-

डी ए वी कॉलेज देहरादून में सरेआम मंच से गाली देने वाले मासूम शर्मा के प्रकरण में सफाई देते हुए विधायक उमेश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने मासूम शर्मा को रोकने की कोशिश की.

लेकिन इस वीडियो को देखें तो साफ है कि उमेश कुमार ने मासूम शर्मा को बढ़ावा ही दिया, वे माइक पकड़ कर ये अपील नहीं कर रहे हैं कि भाई गाली न दो, जो भी समस्या हो हल की जाएगी, बल्कि वे डींग हांकने में मासूम शर्मा से बाजी मारना चाहते हैं. इसलिए वे खुद को सरकार से बड़ा घोषित कर रहे हैं.

अब निंदा की रस्म अदायगी से यह कृत्य ढका नहीं जा सकता है.

ये भी पढ़ें: सीएम के निकलते ही डीएम कॉलेज में हंगामा, डांस के दौरान हुई झड़प, जानिये पूरा मामला

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