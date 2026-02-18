सीएम योगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, पुलिस ने युवक को किया डिटेन
पुलिस के अनुसार युवक ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने जैसी पोस्ट की थी.
Published : February 18, 2026 at 5:08 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के एक युवक को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ गया. मामले में पुलिस ने भीमगंज थाना क्षेत्र के 38 वर्षीय युवक को डिटेन कर लिया है. युवक ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भीमगंज थाना क्षेत्र स्थित अंजुम स्कूल के पीछे 38 वर्षीय कलीम उर्फ मुस्तफा पुत्र मजीद मुसलमान ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादास्पद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने जैसी टिप्पणी कर दी थी. इस मामले में हमने भीमगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी 38 वर्षीय कलीम पुत्र मजीद मुसलमान को डिटेन कर लिया है.
आरोपी युवक ने उसके सोशल मीडिया पर व्हाट्सऐप ग्रुप में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की पोस्ट की है. इसके बारे में गहनता से जांच की जा रही है. साथ ही एफएसएल टीम भेज कर मोबाइल की जांच की जाएगी. युवक ने क्या कंटेंट ग्रुप में डाले, इसे लेकर भी विश्लेषण किया जाएगा. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया पर किसी ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली है. अनुसंधान पर भीमगंज थाना क्षेत्र का युवक निकला. इस पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की.