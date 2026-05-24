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सिख समुदाय पर टिप्पणी; वाराणसी में एमपी– एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 6 जून को अगली सुनवाई

वाराणसी: एमपी– एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयान के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने अगली तारीख 6 जून को दी है, इसमें पूरे मामले पर फैसला आएगा. बता दे, शनिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश युजवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में ये बहस पूरी हुई. पूरे मामले में वाराणसी के तिलमापुर इलाके के रहने वाले नागेश्वर मिश्रा ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका में दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर के मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.

दरअसल, लगातार सिख समुदाय पर अमेरिका में दी गई टिप्पणी के बाद, राहुल गांधी की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है. हाई कोर्ट के झटके के बाद अब वाराणसी कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है. कल सुनवाई के दौरान कोर्ट में राहुल गांधी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.