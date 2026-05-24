सिख समुदाय पर टिप्पणी; वाराणसी में एमपी– एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 6 जून को अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान कोर्ट में राहुल गांधी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद पूरे मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 12:43 PM IST
वाराणसी: एमपी– एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयान के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने अगली तारीख 6 जून को दी है, इसमें पूरे मामले पर फैसला आएगा. बता दे, शनिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश युजवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में ये बहस पूरी हुई. पूरे मामले में वाराणसी के तिलमापुर इलाके के रहने वाले नागेश्वर मिश्रा ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका में दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर के मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.
दरअसल, लगातार सिख समुदाय पर अमेरिका में दी गई टिप्पणी के बाद, राहुल गांधी की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है. हाई कोर्ट के झटके के बाद अब वाराणसी कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है. कल सुनवाई के दौरान कोर्ट में राहुल गांधी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
बताते चलें, 26 सितंबर 2024 को वाराणसी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसमें यह बताया गया था कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर के जो बयान दिया है वह गलत है. इसके बाद वाराणसी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई चल रही थी. इसी क्रम में अब यह सुनवाई पूरी कर ली गई है.
हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर के असंतुष्ट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 26 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, इसके बाद एमपी एमएलए अदालत में फिर से सुनवाई शुरू हुई.
ये भी पढ़ें: लखनऊ में हंगामा: राहुल गांधी पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने फूंका मंत्री दिनेश सिंह का पुतला, पुलिस से झड़प