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अलीगढ़ में AIMIM जिलाध्यक्ष पर FIR; कांवड़ यात्रा पर कमेंट और सड़क पर नमाज पढ़ने का किया था ऐलान

अलीगढ़: AIMIM के जिलाध्यक्ष यामीन खान अब्बासी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और सोशल मीडिया पर सड़क पर नमाज पढ़ने के ऐलान को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है. शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस मामले की विवेचना थाना सिविल लाइन के पुलिस निरीक्षक अमरेश कुमार त्यागी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और बयान की सत्यता की जांच की जा रही है.

पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, सासनी गेट क्षेत्र स्थित पुराने डाकखाने के पास रहने वाले गौरव माहेश्वरी ने थाना सिविल लाइन में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 21 मई को AIMIM जिलाध्यक्ष यामीन खान अब्बासी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क पर नमाज पढ़ने की बात कही थी.

आरोप है कि इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. शिकायतकर्ता गौरव माहेश्वरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर किए गए बयान में कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई और कांवड़ियों को नशेड़ी कहा गया.