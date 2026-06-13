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अखिलेश यादव की बेटी पर भ्रामक पोस्ट से सपाइयों में आक्रोश, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग

इटावा/संभल : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. यूपी पुलिस या शासन की ओर से अबतक कोई ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज सपा कार्यकर्ता लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को इटावा समेत कई जिलों में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

संभल एसपी को ज्ञापन सौंपते सपाई. (Photo Credit : ETV Bharat)

इटावा में लोकसभा से सांसद जितेंद्र दोहरे, जिलाध्यक्ष बबलू शाक्य और बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की. सपा नेताओं का आरोप है कि कुछ अज्ञात सोशल मीडिया अकाउंट्स से अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट की गई हैं. यह केवल एक परिवार को निशाना बनाने का मामला नहीं है, बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है. सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी.





संभल में एसपी को सौंपा ज्ञापन: संभल में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्ट तत्काल हटाने की मांग की.

