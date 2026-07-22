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अमरोहा पुलिस का सराहनीय कार्य; 192 गुम मोबाइल असली मालिकों को लौटाए, लोगों ने जताया आभार

पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 192 गुम/खोए मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे.

अमरोहा पुलिस का सराहनीय कार्य.
अमरोहा पुलिस का सराहनीय कार्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 2:51 PM IST

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अमरोहा : खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करने में अमरोहा पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. विशेष अभियान में पुलिस ने 192 गुम/खोए मोबाइल फोन बरामद किए. बुधवार को पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे. अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 38 लाख रुपये आंकी गई है.

बता दें, भारत सरकार द्वारा संचालित CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के माध्यम से गुम, खोए अथवा चोरी हुए मोबाइल फोन की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अमरोहा पुलिस की जनपदीय साइबर सेल और सभी थानों की साइबर हेल्प डेस्क ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया. लगातार तकनीकी प्रयासों और समन्वय के बल पर विभिन्न राज्यों और जनपदों से कुल 192 मोबाइल फोन बरामद किए गए.


पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने बुधवार को पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किए. इस दौरान मोबाइल स्वामियों ने पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके खोए हुए मोबाइल दोबारा मिल पाएंगे, लेकिन अमरोहा पुलिस ने यह संभव कर दिखाया.


मोबाइल बरामदगी में अमरोहा साइबर सेल ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 67 मोबाइल फोन बरामद किए. इसके अलावा सैदनगली थाना पुलिस ने 30, मंडी धनौरा ने 20, अमरोहा देहात ने 17, रजबपुर ने 13, डिडौली ने 12, अमरोहा नगर ने 10, गजरौला ने 7, नौगावां सादात ने 6, हसनपुर ने 4, रहरा ने 3 तथा बछरायूं थाना पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किए. मोबाइल बरामदगी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पुलिस टीमों को पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

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