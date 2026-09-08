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बाड़मेर में पर्युषण पर्व का आगाज, जिनालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

बाड़मेर: जैन धर्म के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक पर्युषण महापर्व का मंगलवार को धार्मिक उत्साह के साथ आगाज हुआ. पर्व के पहले दिन बाड़मेर शहर के विभिन्न जिनालियों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. जैन बंधुओ ने जिनालय में पहुंचकर विधि- विधान से पूजा अर्चना की.

15 सितंबर तक चलेगा पर्व: मीडिया प्रभारी कपिल मालू ने बताया कि पर्युषण पर्व के दौरान धार्मिक प्रवचनों के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे. इसे लेकर जैन समाज में उत्साह का माहौल बना है. पर्यूषण पर्व 15 सितंबर तक चलेंगे और संवत्सरी के साथ समापन होगा. बाड़मेर शहर के महावीर चौक, मोक्ष मार्ग, ढाणी बाजार, खागल मोहल्ला, कुशल वाटिका सहित तमाम जिनालियों में पर्युषण को लेकर विशेष रूप से सजावट की गई. दूधिया रोशनी और तोरण द्वार बनाए गए. मंगलवार सुबह से श्रद्धालु जिनालय पहुंचने लगे.बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जिनालय में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए एवं पूजा की. संयम व धार्मिक आराधना का संकल्प लिया.