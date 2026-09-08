ETV Bharat / state

बाड़मेर में पर्युषण पर्व का आगाज, जिनालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

पर्यूषण पर्व 15 सितंबर तक चलेंगे और संवत्सरी के साथ समापन होगा.

A Sadhvi addressing a religious gathering during the Chaturmas program in Barmer.
बाड़मेर में चातुर्मासिक कार्यक्रम में धर्मसभा को संबोधित करतीं साध्वी (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जैन धर्म के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक पर्युषण महापर्व का मंगलवार को धार्मिक उत्साह के साथ आगाज हुआ. पर्व के पहले दिन बाड़मेर शहर के विभिन्न जिनालियों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. जैन बंधुओ ने जिनालय में पहुंचकर विधि- विधान से पूजा अर्चना की.

15 सितंबर तक चलेगा पर्व: मीडिया प्रभारी कपिल मालू ने बताया कि पर्युषण पर्व के दौरान धार्मिक प्रवचनों के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे. इसे लेकर जैन समाज में उत्साह का माहौल बना है. पर्यूषण पर्व 15 सितंबर तक चलेंगे और संवत्सरी के साथ समापन होगा. बाड़मेर शहर के महावीर चौक, मोक्ष मार्ग, ढाणी बाजार, खागल मोहल्ला, कुशल वाटिका सहित तमाम जिनालियों में पर्युषण को लेकर विशेष रूप से सजावट की गई. दूधिया रोशनी और तोरण द्वार बनाए गए. मंगलवार सुबह से श्रद्धालु जिनालय पहुंचने लगे.बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जिनालय में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए एवं पूजा की. संयम व धार्मिक आराधना का संकल्प लिया.

बाड़मेर में पर्युषण पर्व (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें:महावीर जयंती : शोभायात्रा से दिया अहिंसा का संदेश, युद्धरत ईरान-अमेरिका से संयम की गुजारिश

पर्व के जरिए संदेश: शहर के मोक्ष मार्ग स्थित नाहटा कॉलेज का ग्राउंड में श्री जैन श्वेतांबर खतरगच्छ संघ चातुर्मास कमेटी के तत्वाधान में चातुर्मासिक कार्यक्रम में भी पर्युषण पर्व के शुभारंभ पर विशेष धार्मिक आयोजन हुए. इस दौरान जैन साध्वियों ने प्रवचन के माध्यम से पर्युषण पर्व के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला एवं आत्मचिंतन, संयम, तप, स्वाध्याय और अहिंसा को जीवन में जीने का संदेश दिया.

Devotees at the religious gathering in Barmer
बाड़मेर में धर्मसभा में श्रद्धालु (ETV Bharat Barmer)

साध्वियों से लिया आशीर्वाद: चतुर्मास के लिए बाड़मेर में विराजमान साध्वियों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया. साध्वी ने तपस्या और आराधना करने वाली तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए उन्हें मंगल आशीर्वाद दिया.

पढ़ें:Gen Z पीढ़ी को निष्ठा भावना से अहिंसा के मार्ग पर लाकर कंट्रोल में किया जा सकता है : साध्वी प्रमुखा विश्रुतविभा

TAGGED:

PARYUSHAN FESTIVAL STARTS
PARYUSHAN UNTIL SEPTEMBER 15
DEVOTEES IN JAIN TEMPLES
PARYUSHAN BEGINS IN BARMER
PARYUSHAN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.