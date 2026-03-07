ETV Bharat / state

सावधान! उत्तर प्रदेश में आने वाला है भीषण गर्मी का दौर, कैसा रहेगा मौसम जानिए

उत्तर प्रदेश में तपती दोपहर: गर्मी का कहर जारी! ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में आगामी दिनों में अब और भी उमस भरी गर्मी पड़ने वाली है. वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज से तेज रफ्तार हवाओं में ब्रेक लगेगा और आगामी 3 दिनों के अंदर अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि होने की संभावना है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना रहा. कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली. प्रदेश में वर्तमान समय में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहे हैं. 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिक तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी शुरू होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, ऐसे में 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ता है तो अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. यूपी में मौसम. (Photo Credit; IMD)