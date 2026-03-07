ETV Bharat / state

सावधान! उत्तर प्रदेश में आने वाला है भीषण गर्मी का दौर, कैसा रहेगा मौसम जानिए

अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, धीरे-धीरे बढ़ रहा पारा. झांसी सबसे गर्म जिला रहा.

Photo Credit; ETV Bharat
उत्तर प्रदेश में तपती दोपहर: गर्मी का कहर जारी! (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 10:03 AM IST

Updated : March 7, 2026 at 11:24 AM IST

लखनऊ: यूपी में आगामी दिनों में अब और भी उमस भरी गर्मी पड़ने वाली है. वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज से तेज रफ्तार हवाओं में ब्रेक लगेगा और आगामी 3 दिनों के अंदर अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि होने की संभावना है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना रहा. कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली.

प्रदेश में वर्तमान समय में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहे हैं. 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिक तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी शुरू होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, ऐसे में 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ता है तो अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

Photo Credit; IMD
यूपी में मौसम. (Photo Credit; IMD)

ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को तेज रफ्तार हवाओं में ब्रेक लगेगी. दिन में आसमान साफ रहेंगे, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में कुछ जगह पर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चली. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

झांसी में पड़ रही सबसे गर्मी: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना हुआ है. आगामी दिनों में तेज रफ्तार हवाओं में ब्रेक लगेगी और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. जिससे गर्मी में और अधिक इजाफा होगा.

Last Updated : March 7, 2026 at 11:24 AM IST

TAGGED:

UTTAR PRADESH SUMMER FORECAST
UP HEATWAVE UPDATE
UTTAR PRADESH SUMMER HEAT
UP WEATHER ALERT
TEMPERATURE IN UP

संपादक की पसंद

