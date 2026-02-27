आगरा ताज महोत्सव में कॉमेडी का तड़का; कृष्णा अभिषेक-राजीव ठाकुर की जुगलबंदी से दर्शक लोटपोट
महोत्सव में रात को कॉमेडी का प्रदर्शन किया गया, एक्टरों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 12:20 PM IST
आगरा: ताज महोत्सव में गुरुवार देर रात तक कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर की जुगलबंदी ने लोगों को खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर दिया. दोनों की कॉमिक कॉमेडी पर लोगों ने खूब ठहाके लगाए. कॉमेडी नाइट में दोनों ने हंसी का ऐसा तड़का लगाया. जिससे दर्शक सीटों पर बैठे-बैठे लोटपोट हो गए. एक के बाद एक कॉमेडी के पिटारे से निकले जोक्स से दर्शक तालियां बजाते रहे. इससे पहले कृष्णा अभिषेक ने गुरुवार देर शाम ताज महल का दीदार भी किया था.
बता दें कि आगरा में मशहूर ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ये 18 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक चलेगा. 10 दिवसीय आयोजन इस बार शिल्पग्राम से दूर फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में हो रहा है. जहां पर मिनी भारत नजर आ रहा है. 36वें ताज महोत्सव में भीड़ के साथ गुरुवार की रात मुक्ताकाशी मंच पर हंसी-मजाक का जबरदस्त तड़का लगा.