कॉमेडियन यश माहेश्वरी पर पटना में FIR, छठ और सिंदूर का उड़ाया था मजाक.. हो सकती हैं गिरफ्तारी
FIR On Yash Maheshwari : स्टैंड अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी पर पटना पुलिस ने दर्ज की एफआईआर. रिपोर्ट राजीव रंजन
Published : November 25, 2026 at 4:52 PM IST
पटना: स्टैंड अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी पर पटना साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. कॉमेडियन ने छठ पूजा में महिलाओं के सिंदूर लगाने की परंपरा का मजाक उड़ाया था और विवादित टिप्पणी की थी. जिसके बाद पटना साइबर थाना पुलिस ने माहेश्वरी के खिलाफ लोगों की भावनाओं को आहत करने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है.
क्या है एफआईआर में?
कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ पटना पुलिस ने कहा कि, 24 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर चैनल @Almostyash (Yash Maheshwari) के माध्यम से बिहार की महिलाओं के प्रति अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. पटना साइबर थाना द्वारा मामले की जांच एवं अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
दिनांक 24.11.2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर चैनल @Almostyash (Yash Maheshwari) के माध्यम से बिहार की महिलाओं के प्रति अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में #पटना_साइबर_थाना में कांड संख्या 1550/26, दिनांक 24.11.2026, धारा 75(1), 79, 351, 352 एवं 66(C), 66(D) IT Act के अंतर्गत #प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त वीडियो/कंटेंट में बिहार की महिलाओं के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने एवं विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना साइबर थाना द्वारा मामले की जांच एवं अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। #पटना_पुलिस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। @dm_patna @bihar_police @IG_CentralRange @cityspwest @CentralSP_patna @CyberPol_Patna @BiharHomeDept @IPRDBihar @DDNewsHindi @AIRNewsHindi #PatnaPolice #CyberPolice #CyberCrime #BiharPolice #CyberPS #viralvideo #viral— Patna Police (@PatnaPolice24x7) November 25, 2026
पटना पुलिस का कहना है कि, ''वीडियो से जो बात कहीं गई है उससे समाज में माहौल खराब हो सकता है और तनाव फैलने की आशंका है. इस कारण मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.''
आखिर कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
पिछले दिनों कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब पर 'Morally Questionable' के नाम से एक वीडियो अपलोड किया था.
वीडियो में छठ पूजा में बिहार की महिलाओं द्वारा नाक पर सिंदूर लगाने की परंपरा का मजाक उड़ाया गया, साथ ही अभद्र टिप्पणी की गई.
वीडियो में बिहार की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का भी जिक्र किया गया.
इस वीडियो के प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका विरोध किया, साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने कार्रवाई की मांग की.
'ये तो इडियट है' यश माहेश्वरी पर भड़कीं बीजेपी
बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने स्टैंड अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी द्वारा बिहार की महिलाओं की सिंदूर परंपरा और छठ पूजा के बारे में की गई टिप्पणी पर कहा, "कॉमेडियन का क्या होगा, ये तो इडियट है. ऐसे लोगों का इलाज तो मानसिक अस्पताल में कराना चाहिए. ये कांग्रेस पार्टी के ही एजेंट हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है सनातन का अपमान करना, हिंदुओं के देवी-देवताओं का अपमान करना.
''इनके ऊपर ऐसी कार्यवाही होगी सात जन्म तक याद रखेंगे. छठी मैया का तो श्राप लगेगा ही और कानूनी कार्यवाही भी होगी. ये कौन हैं ऐसे लफंगे, जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली. इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कांग्रेस पार्टी बताए कि ऐसे लोगों को संरक्षण देकर जो ठेका ले रखा है, सनातन का अपमान करने का, देवी-देवताओं का अपमान करने का कांग्रेस पार्टी को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा." - मृत्युंजय तिवारी, बीजेपी नेता
'छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'
बीजेपी नेत्री रितु जायसवाल ने कहा कि बिहार की महिलाओं का अपमान, छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.
हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके। छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं!— Ritu Jaiswal (@activistritu) November 24, 2026
''ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके. छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'' - रितु जायसवाल, नेता बीजेपी
विवाद बढ़ा तो यश माहेश्वरी ने माफी मांगी
इस बीच, बिहार के लोगों की नाराजगी के बाद यश माहेश्वरी ने अपने अकाउंट से वीडियो हटा दिया. यश माहेश्वरी ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी, उन्होंने कहा कि, ''मुझसे गलती हो गई. मेरा इरादा त्योहार या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था.''
कौन हैं यश माहेश्वरी?
यश माहेश्वरी राजस्थान के जयपुर के निवासी हैं. वे दिल्ली में रहकर स्टैंड अप कॉमेडियन सर्किट में एक्टिव हैं. उनके यूट्यूब चैनल @Almostyash, जिसकी शुरूआत उन्होंने साल 2022 में की थी, जिसपर वे अक्सर अपने वीडियो शेयर करते हैं. उनके उनके फॉलोवरों की संख्या अच्छी-खासी है. इंस्टाग्राम पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है.
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