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मेरठ कोर्ट पहुंचे कॉमेडियन सुनील पाल, फोटो देखकर की अपने अपहरणकर्ताओं की शिनाख्त

सुनील पाल का छलका दर्द: "अपहरण के बाद 10 किलो वजन घटा, अब भी रहता है जान का खतरा" ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल सोमवार को मेरठ पहुंचे. यहां उन्होंने अपने दो अपहरणकर्ताओं की कोर्ट में पहचान की. इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ, उस वजह से वे गहरे डिप्रेशन में चले गए थे. सुनील पाल ने बताया कि अब वे इतने डरे रहते हैं कि पल-पल की जानकारी और अपनी लोकेशन भी पत्नी और बच्चों को देते हैं. दिसंबर 2024 में उनका अपहरण हुआ था, जिस मामले में मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. अदालत में अपहरणकर्ताओं की पहचान: अपहरणकर्ताओं ने उस समय सुनील पाल से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी. उनके मुताबिक, 8 लाख रुपए की रंगदारी देने के बाद ही उन्हें सुरक्षित छोड़ा गया था. उनका अपहरण तब किया गया था, जब उन्हें एक इवेंट में बुलाने का झांसा देकर कुछ लोग हरिद्वार ले जाने की बात कहकर साथ ले गए थे. एनएच-58 पर अपराधियों ने उन्हें बंधक बना लिया था और करीब 24 घंटे तक वे उनकी कैद में रहे थे. दिसंबर 2024 की वो खौफनाक रात: 20 लाख की फिरौती और 8 लाख की रंगदारी देकर बचे थे सुनील पाल. (Photo Credit: ETV Bharat)