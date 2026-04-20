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मेरठ कोर्ट पहुंचे कॉमेडियन सुनील पाल, फोटो देखकर की अपने अपहरणकर्ताओं की शिनाख्त

कॉमेडियन सुनील पाल ने 2024 में हुए अपहरण और 20 लाख की फिरौती के खौफनाक अनुभव के बारे में बताया.

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सुनील पाल का छलका दर्द: "अपहरण के बाद 10 किलो वजन घटा, अब भी रहता है जान का खतरा" (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 4:45 PM IST

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Updated : April 20, 2026 at 5:03 PM IST

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मेरठ: मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल सोमवार को मेरठ पहुंचे. यहां उन्होंने अपने दो अपहरणकर्ताओं की कोर्ट में पहचान की. इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ, उस वजह से वे गहरे डिप्रेशन में चले गए थे. सुनील पाल ने बताया कि अब वे इतने डरे रहते हैं कि पल-पल की जानकारी और अपनी लोकेशन भी पत्नी और बच्चों को देते हैं. दिसंबर 2024 में उनका अपहरण हुआ था, जिस मामले में मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी.

अदालत में अपहरणकर्ताओं की पहचान: अपहरणकर्ताओं ने उस समय सुनील पाल से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी. उनके मुताबिक, 8 लाख रुपए की रंगदारी देने के बाद ही उन्हें सुरक्षित छोड़ा गया था. उनका अपहरण तब किया गया था, जब उन्हें एक इवेंट में बुलाने का झांसा देकर कुछ लोग हरिद्वार ले जाने की बात कहकर साथ ले गए थे. एनएच-58 पर अपराधियों ने उन्हें बंधक बना लिया था और करीब 24 घंटे तक वे उनकी कैद में रहे थे.

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दिसंबर 2024 की वो खौफनाक रात: 20 लाख की फिरौती और 8 लाख की रंगदारी देकर बचे थे सुनील पाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

शिनाख्त के दौरान भावुक हुए कॉमेडियन: मेरठ कोर्ट में शिनाख्त की प्रक्रिया के दौरान सुनील पाल ने फोटो देखकर दोनों अपहरणकर्ताओं की पहचान की. कॉमेडियन ने बताया कि वे उन चेहरों को कभी नहीं भूल सकते, इसलिए उन्होंने देखते ही कोर्ट में दोनों को पहचान लिया. सुनील पाल ने बताया कि वे अभी भी उस घटना की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. इस वारदात के बाद से वे मानसिक और शारीरिक रूप से काफी कमजोर महसूस कर रहे हैं.

अब पल-पल की लोकेशन परिवार को देते हैं: डर और तनाव की वजह से सुनील पाल को कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो गई हैं और पिछले साल उन्हें एक ऑपरेशन भी कराना पड़ा था. अपहरण की घटना के बाद उनका वजन भी 10 किलो घट गया और अब वे अनजान लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते. इसका उनके करियर पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है. सुरक्षा की दृष्टि से अब वे कहीं भी जाते हैं, तो वाहन का नंबर और फोटो अपने घर वालों और दोस्तों को व्हाट्सएप जरूर करते हैं.

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Last Updated : April 20, 2026 at 5:03 PM IST

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