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कानपुर में कॉमेडियन अन्नू अवस्थी ने निकाली देव यात्रा; बोले- "हम लोग हंस-हंस के निकलेंगे और पूरे शहर को हंसाएंगे"

कानपुर में कॉमेडियन अन्नू अवस्थी ने निकाली यात्रा ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. मशहूर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी ने सीसामऊ सीट से चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. रविवार को चुनावी शंखनाद करते हुए उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ 16 किलोमीटर लंबी 'मित्र मिलन और देव यात्रा' निकाली. इस दौरान उन्होंने कहा कि "हम लोग हंस-हंस के निकलेंगे और पूरे शहर को हंसाएंगे".