कानपुर में कॉमेडियन अन्नू अवस्थी ने निकाली देव यात्रा; बोले- "हम लोग हंस-हंस के निकलेंगे और पूरे शहर को हंसाएंगे"
50 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ यह यात्रा गुमटी, दर्शनपुरवा और देवनगर होते हुए डिप्टी पड़ाव पहुंची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 9:56 PM IST
कानपुर : कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. मशहूर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी ने सीसामऊ सीट से चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. रविवार को चुनावी शंखनाद करते हुए उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ 16 किलोमीटर लंबी 'मित्र मिलन और देव यात्रा' निकाली. इस दौरान उन्होंने कहा कि "हम लोग हंस-हंस के निकलेंगे और पूरे शहर को हंसाएंगे".
कॉमेडियन अन्नू अवस्थी ने कहा कि सीसामऊ विधानसभा की तैयारी के लिए हम वहां के प्रमुख मंदिरों से आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने जीवन की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं. सीसामऊ से हमारा पुराना नाता है, वहीं हमारा जन्म हुआ है.
उन्होंने कहा कि वनखंडेश्वर मंदिर वहां के लोगों को धर्म के नाम पर जोड़ता है और एक बड़ी मजबूती देता है. अब वहां का बेटा मैदान में उतर रहा है, तो दूसरों के लिए मुकाबला कठिन होगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग हंस-हंस के निकलेंगे और पूरे शहर को हंसाएंगे.
सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि कानपुरवासियों के दिलों में राज करने वाले हमारे भाई अन्नू अवस्थी द्वारा यह देव दर्शन यात्रा निकाली गई है, जिसमें शामिल होकर हम सभी उन्हें अपना आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं.
लाजपत नगर स्थित कार बाजार से रविवार दोपहर करीब 3 बजे अन्नू अवस्थी की देव यात्रा का आगाज हुआ. यात्रा की शुरुआत में अन्नू अवस्थी की बेटी ने उनका तिलक कर जीत की शुभकामनाएं दीं. इसके बाद उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधे पर उठाकर वाहन तक पहुंचाया. यात्रा के दौरान सांसद रमेश अवस्थी और टीवी अभिनेत्री दीप्ती जोशी भी उनके साथ रहीं.
तकरीबन 50 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ यह यात्रा गुमटी, दर्शनपुरवा और देवनगर होते हुए डिप्टी पड़ाव पहुंची. अन्नू अवस्थी ने सबसे पहले चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन-पूजन किया. जिसके बाद काफिला सीसामऊ बाजार स्थित प्रसिद्ध वनखंडेश्वर मंदिर पहुंचा. वहां पूजा-अर्चना करने के बाद यात्रा चुन्नीगंज की ओर रवाना हो गई.
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