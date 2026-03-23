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कॉमेडियन और हास्य कवि विनोद पाल ने परिवार संग की गंगा आरती, छोड़े हास्य-व्यंग्य के बाण, श्रोताओं ने जमकर लगाए ठहाके

ऋषिकेश: स्टैंड अप कॉमेडियन और प्रसिद्ध हास्य कवि विनोद पाल ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट पूर्णानंद घाट, जानकीपुल में विश्व प्रसिद्ध प्रथम महिला गंगा आरती में पहुंचे. उन्होंने मां गंगा की आरती में हिस्सा लेकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान कॉमेडियन विनोद पाल ने हास्य कविताओं से श्रोताओं को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया. कई देर दर्शक उनके हास्य व्यंग्यों को सुनते रहे और उन्होंने हास्य व्यंग्यों का जमकर लुत्फ उठाया. कॉमेडियन विनोद पाल परिवार के संग यहां पहुंचे थे. इस दौरान विनोद पाल ने ऋषिकेश गंगा आरती की जमकर तारीफ की. कहा कि गंगा आरती से लोगों में नई उर्जा और उत्साह का संचार होता है.

गंगा आरती में कॉमेडियन और प्रसिद्ध हास्य कवि विनोद पाल ने कविताओं से श्रद्धालुओं को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया. हास्य कवि विनोद पाल ने मैं अपनी पत्नी के पैर छू कर आया हूं सुनते ही हंसते-हंसते महिलाएं गदगद हो गई, सास पत्नी पर हास्य कविताएं सुनाकर लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. कॉमेडियन विनोद पाल ने अपने हास्य व्यंग्यों से लोगों की खूब तालिया बंटोरी. श्रोताओं ने उनके हास्य व्यंग्यों का जमकर लुत्फ उठाया. उन्होंने जब गया लड़की देखने तो वहां का नजारा देख आदि हास्य कविताओं पर गंगा आरती में प्रस्तुति दी.

हास्य कवि विनोद पाल ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उपायों तथा लैंगिक असमानता पर ट्रस्ट कार्य कर रही है. इसके लिये ट्रस्ट अध्यक्ष हरिओम शर्मा ज्ञानी जी का धन्यवाद दिया और कहा कि 45 मिनट की पूर्णानंद घाट पर महिलाओं द्वारा गंगा आरती का बहुत ही मनोरम दृश्य होता है. आरती के दौरान, आप निश्चित रूप से अपने आप को एक और नई दुनिया में पाएंगे, जो सभी चिंताओं से मुक्त मिलती है नई उर्जा और उत्साह का संचार होता है.