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25 मई से शुरू होगा प्रदेश का प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट 'कॉल्विन शील्ड', भाग लेने के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

आरसीए अकादमी में जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों के मध्य दूधिया रोशनी फ्लडलाइट में एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच खेला जाएगा.

Colvin Shield cricket tournament
आरसीए अकादमी (Etv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 2:51 PM IST

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जयपुर: बीसीसीआई के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 की पूर्व तैयारियों के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की ओर से 25 मई से राज्य स्तरीय सीनियर कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. यह प्रतियोगिता राज्य के विभिन्न जिला केंद्रों पर खेली जाएगी.

आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक मोहित यादव ने बताया कि प्रतियोगिता बीसीसीआई के नियमों के आधार पर आयोजित की जाएगी. टूर्नामेंट के लीग मैच 25 मई से 1 जून 2026 के दौरान जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर में आयोजित किए जाएंगे. प्रतियोगिता के मैच रेड बॉल से खेले जाएंगे.

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खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: सभी जिला क्रिकेट संघों को प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिले के खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

1. जन्म प्रमाण पत्र (कंप्यूटरीकृत)

2. बोनाफाइड प्रमाण पत्र

3. पिछले तीन वर्षों की स्कूल/कॉलेज की मार्कशीट

4. आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/पैन कार्ड (कोई एक)

5. एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) – जिसे प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 है.

15 मई को दूधिया रोशनी में होगा प्रदर्शनी मैच: मोहित यादव ने बताया कि आरसीए एडहॉक कमेटी सभी जिला क्रिकेट संघों के साथ समन्वय एवं राज्य की क्रिकेट के विकास में उनकी सहभागिता के लिए प्रयासरत है. इसी कड़ी में 15 मई को आरसीए अकादमी में जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों के मध्य दूधिया रोशनी (फ्लडलाइट) में एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच खेला जाएगा. इस मैच में राज्य के खेल मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ एवं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक शामिल होंगे.

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