मछली को ताजा दिखाने के लिए रंग का हो रहा इस्तेमाल, अगर आप भी खरीद रहे हैं तो हो जाएं सावधान!
बिहार में मछली में कृत्रिम रंग मिलाने का लगा गंभीर आरोप, जांच और कार्रवाई की उठी मांग. रिपोर्ट- मनीष कुमार ठाकुर
Published : October 9, 2026 at 8:40 PM IST
कटिहार : बिहार के लोग खाने के काफी शौकीन हैं. प्रदेश में मांसाहारी लोगों की संख्या भी काफी है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार में प्रतवर्ष लगभग 8.5 लाख मीट्रिक टन मछली की खपत होती है. ऐसे में अगर मछली खाने वालों के साथ खिलवाड़ हो तो आप क्या कहेंगे?
मछली को किया जा रहा कलर
दरअसल, कटिहार में खाने की थाली तक पहुंचने वाली मछली को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने खाद्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें मछली को ताजा और आकर्षक दिखाने के लिए उसमें रंग या केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह वीडियो सहायक थाना क्षेत्र के मिरचाईबाड़ी स्थित एसबीआई बैंक के सामने का बताया जा रहा है.
वीडियो में साफ दिख रहा है कि मछली बेचने वाले से जब मछली में रंग मिलाने को लेकर सवाल किया जाता है तो वह मछली में रंग मिलाने की बात स्वीकार को स्वीकार करता है. इतना ही नहीं दुकानदार यह भी दावा करता है कि इस तरह का काम कथित तौर पर कई लोग करते हैं.
वायरल वीडियो ने बढ़ाई लोगों की चिंता
वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि यह तो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला है. बाजार से खरीदी गई मछली को लोग परिवार के साथ खाते हैं. ऐसे में खाद्य पदार्थ की वास्तविक गुणवत्ता छिपाकर उसे ग्राहकों तक पहुंचाना चिंता का विषय है.
''पर्व-त्योहार के मौसम में मछली समेत अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है. ऐसे में बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और उसमें किसी तरह की मिलावट न हो, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है.''- संजीव कुमार यादव, स्थानीय
लोगों ने जताई नाराजगी
मछली बाजार में मौजूद संजीव कुमार यादव ने मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह अनर्थ हो रहा है. उन्होंने कहा कि खाने के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है. पहले सब्जियों में रंग मिलाने की बातें सामने आती थीं, लेकिन अब मछली में भी रंग मिलाने की बात सामने आ रही है. यह सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है.
स्थानीय निवासी सत्यम समदर्शी ने कहा कि मिरचाईबाड़ी बाजार से आसपास के चार-पांच वार्डों के लोग नियमित रूप से मछली खरीदकर ले जाते हैं. ऐसे में यदि मछली को आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबंधित रंग या रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है.
''पुलिस प्रशासन और खाद्य आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों को कार्यालयों तक सीमित रहने के बजाय बाजारों में पहुंचकर खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करनी चाहिए. आम लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना व्यापारियों के साथ-साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है.''- सत्यम समदर्शी, स्थानीय निवासी
अभिषेक सिंह ने कहा कि मछली में रंग मिलाकर बेचे जाने से संबंधित वीडियो मैंने भी देखा है. यदि ऐसा हो रहा है तो यह कटिहार और आम जनमानस के लिए बेहद चिंताजनक विषय है. उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ कारोबारियों की ऐसी गतिविधियों से पूरे बाजार और क्षेत्र की छवि प्रभावित होती है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समय-समय पर बाजार की जांच करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.
चिकित्सक ने बताए स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव
कटिहार के प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉ. लक्ष्मण ने बताया कि खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कृत्रिम रंग और डाई स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि संदिग्ध या अनुपयुक्त रंग-रसायन के सेवन से तत्काल तौर पर पेट में जलन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, भोजन पचने में परेशानी, उल्टी, पेट में ऐंठन और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
''कुछ लोगों में ऐसे रसायनों से एलर्जी या अतिसंवेदनशीलता की प्रतिक्रिया भी हो सकती है. इसके कारण सांस लेने में परेशानी, कमजोरी और अन्य शारीरिक प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं. लंबे समय तक हानिकारक रसायनों के संपर्क या सेवन से शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है.''- डॉ. लक्ष्मण, जनरल फिजिशियन
डॉ. लक्ष्मण के अनुसार, लंबे समय तक ऐसे रसायनों के संपर्क में रहने से लिवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है. कुछ हानिकारक रसायनों के लंबे समय तक सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है. हालांकि, स्वास्थ्य पर प्रभाव संबंधित रसायन के प्रकार, उसकी मात्रा और सेवन की अवधि पर निर्भर करता है.
खाद्य पदार्थों में केमिकल मिलाना अपराध- DM
वायरल वीडियो की जानकारी सामने आने के बाद कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने मामले को गंभीरता से लिया है. डीएम ने वायरल वीडियो से जुड़े मामले की जांच के आदेश दिए हैं. डीएम ने स्पष्ट कहा कि केवल मछली ही नहीं, बल्कि किसी भी खाद्य पदार्थ में गलत तरीके से केमिकल मिलाना अपराध है. उन्होंने त्योहार के मौसम को देखते हुए मछली के साथ-साथ अन्य खाद्य पदार्थों की भी लगातार जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके.
RJD ने किया वार
वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला किया है. आरजेडी ने सोशल साइट पर पोस्ट करते हुए पूछा है कि 'आपको लगता है कि सम्राट सरकार में खाने में मिलावट को लेकर कोई चिंता है? गंभीरता कदम उठाने की बुद्धिमत्ता या परिपक्वता है?'
आपको लगता है कि सातवीं फेल सम्राट सरकार में खाने में मिलावट को लेकर कोई चिंता है? गंभीरता कदम उठाने की बुद्धिमत्ता या परिपक्वता है? • मछली पर हानिकारक रंग! • ठेलों, रेस्टोरेंट में चाइनीज व्यंजनों में प्रतिबंधित हानिकारक लाल रंग! • उथले हैंडपंप के कारण बिहार के 32 जिलों में आर्सेनिक से लेकर यूरेनियम से दूषित जल से गर्भपात से लेकर कैंसर तक होने की लगातार बढ़ती शिकायतें! • बिहार के बाजार में बिक रहा 83% पनीर नकली पाया गया! • कटिहार जंक्शन में छीले हुए खीरे को हरे रंग में डूबा कर बेचा जा रहा था! • गाय, भैंस का दूध उतारने के लिए oxytocin का इंजेक्शन दिया जाता है! • ब्रेड/डबल रोटी में कैंसरकारक करने वाले केमिकल पाए गए! • फलों को ताजा दिखाने के लिए उन पर हानिकारक चमकीले पदार्थ और अंदर फलों को मीठा बनाने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर एवं चटख रंगों के इंजेक्शन लगाकर बेचे जा रहे हैं! • सूख रही सब्जियों को हरे रंग में डूबाकर बेचा जाता है! • कच्चे फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे किडनी, लीवर और आंत की बीमारियां होती हैं, कैंसर तक होता है! • मछली को ताजा रखने के लिए हानिकारक तेल से लेप किया जाता है, जिसमें mercury और lead जैसे भारी धातु होते हैं जो किडनी, लीवर और अन्य अंग सदा के लिए खराब कर देते हैं! #Health @yadavtejashwi #RJD #Bihar— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 9, 2026
जांच के बाद साफ होगी तस्वीर
फिलहाल वायरल वीडियो ने कटिहार के खाद्य बाजार में मिलावट को लेकर बहस छेड़ दी है. अब प्रशासनिक जांच में यह स्पष्ट होगा कि मछली में वास्तव में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया, उसका उद्देश्य क्या था और क्या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर खाने की चीज को ताजा दिखाने के लिए उसमें रंग या केमिकल मिलाया जा रहा है, तो आखिर लोगों की थाली और सेहत की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन की जांच और कार्रवाई के बाद ही इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी.
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