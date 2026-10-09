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मछली को ताजा दिखाने के लिए रंग का हो रहा इस्तेमाल, अगर आप भी खरीद रहे हैं तो हो जाएं सावधान!

मछली पर रंग लगाया ( ETV Bharat )

कटिहार : बिहार के लोग खाने के काफी शौकीन हैं. प्रदेश में मांसाहारी लोगों की संख्या भी काफी है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार में प्रतवर्ष लगभग 8.5 लाख मीट्रिक टन मछली की खपत होती है. ऐसे में अगर मछली खाने वालों के साथ खिलवाड़ हो तो आप क्या कहेंगे?

मछली को किया जा रहा कलर