25 अप्रैल का वह दिन जब ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो गई TV, जानें 'बुद्धु बॉक्स' से स्मार्ट बनने की कहानी
कलर टेलीविजन डे के मौके पर जानिए कैसे 'बुद्धु बॉक्स' से स्मार्ट हुआ टीवी. पढ़ें कृष्णनंदन की रिपोर्ट
Published : April 25, 2026 at 5:47 PM IST
पटना: एक समय था जब घर में टेलीविजन होना किसी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता था. गांव हो या शहर, जिन घरों में टीवी होता था, वे परिवार खास माने जाते थे. मोहल्ले के लोग एक ही घर में इकट्ठा होकर दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते थे.
लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बना TV: छत पर एंटीना घुमाकर सिग्नल पकड़ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर चित्रहार और समाचार देखना और रविवार को रामायण-महाभारत के समय सन्नाटा छा जाना, उस दौर की पहचान थी. आज वही टेलीविजन एलईडी, स्मार्ट टीवी और इंटरनेट आधारित स्क्रीन तक पहुंच चुका है. टीवी अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि लोगों के लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन गया है.
कलर टेलीविजन डे आज: आज से ठीक 44 साल पहले (25 अप्रैल 1982) भारत में दूरदर्शन ने रंगीन टेलीकास्ट की शुरुआत की थी. 1982 के एशियन गेम्स के साथ रंगीन प्रसारण शुरू हुआ और यहीं से भारत की स्क्रीन संस्कृति ने एक नया मोड़ लिया.
TV के लिए लाइसेंस था जरूरी: इससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का दौर था, जब लोग केवल श्वेत-श्याम तस्वीरों में दुनिया देखते थे. उस समय टीवी इतना महंगा था कि हर घर में इसकी पहुंच नहीं थी. खासकर 80 के दशक तक टेलीविजन खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और हर साल करीब 100 रुपये की लाइसेंस फीस जमा करनी होती थी. यह लाइसेंस पोस्ट ऑफिस से जारी होता था और उसका नवीनीकरण भी जरूरी था.
पटना के किदवई पुरी इलाके के टेलीविजन मैकेनिक सुबोध कुमार बताते हैं कि वह ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के दौर से ही टीवी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं. उनके अनुसार, शुरुआती समय में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी काफी महंगा होता था. लोग टीवी को बड़ी सावधानी से रखते थे और उसका अलग ही महत्व था.
"बचपन में कई लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के सामने अलग-अलग रंगों का पारदर्शी पर्दा लगाकर कार्यक्रम देखते थे, ताकि स्क्रीन रंगीन नजर आए. टीवी के साथ तीन-चार रंगों वाला ऐसा पर्दा आता था, जिसे स्क्रीन के सामने लगाकर देखने से लोगों को रंगीन अनुभव मिलता था."- सुबोध कुमार,टेलीविजन मैकेनिक
TV के पीछे का हिस्सा तीन गुना बड़ा: सुबोध कुमार बताते हैं कि शुरुआती सीआरटी (कैथोड-रे ट्यूब) टीवी बहुत बड़े और भारी होते थे. सामने से जितना बड़ा स्क्रीन दिखता था, पीछे का हिस्सा उससे तीन गुना ज्यादा जगह घेरता था. टीवी रखने के लिए अलग से मजबूत और बड़ा टेबल बनवाना पड़ता था.
बिना रिमोट की टीवी: 1990 से 2000 के बीच चतुर्भुज आकार के भारी-भरकम कलर टीवी का दौर रहा. इन टीवी में धीरे-धीरे रंगीन प्रसारण आम हुआ और विज्ञापनों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी. पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में रिमोट कंट्रोल नहीं होता था. बाद में जब रंगीन सीआरटी टीवी आए तो शुरुआती मॉडल बिना रिमोट के थे, लेकिन धीरे-धीरे रिमोट कंट्रोल की सुविधा जुड़ गई और चैनल बदलना आसान हो गया.
वो दौर जब एंटिना था संपन्नता का पैमाना : पुराने टीवी एंटीना से चलते थे. घर की छत पर लगा एंटीना सिग्नल पकड़ता था और उसके जरिए दूरदर्शन जैसे चैनल देखे जाते थे. मौसम खराब होने पर तस्वीर धुंधली हो जाती थी और लोग छत पर जाकर एंटीना घुमाते थे. नीचे खड़ा व्यक्ति आवाज लगाकर बताता था कि तस्वीर साफ हुई या नहीं.
44 साल में बदल गई स्क्रीन की संस्कृति: यह अपने आप में एक अलग अनुभव था. बाद में केबल टीवी और सेटअप बॉक्स का दौर आया, जिसने चैनलों की दुनिया बदल दी. अब तो इंटरनेट आधारित स्मार्ट टीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टीवी भी बाजार में आ चुके हैं.
ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित: सुबोध कुमार के अनुसार, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित होते थे. पुराने सीआरटी कलर टीवी में भी ट्रांजिस्टर के जरिए ही रंग और सिग्नल नियंत्रित होते थे. लेकिन अब एलसीडी और एलईडी टीवी में पूरी तकनीक आईसी और सॉफ्टवेयर आधारित हो गई है.
2010 के बाद एलईडी और फिर स्मार्ट टीवी का दौर तेजी से बढ़ा. ये टीवी दीवार पर लगाए जाने लगे, जिससे घरों में जगह की बचत हुई और कमरे अधिक आधुनिक और खुले नजर आने लगे. पिक्चर क्वालिटी भी पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई. आज कम कीमत में बेहतर रिजॉल्यूशन वाले टीवी उपलब्ध हैं. कई टीवी ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें अलग से स्पीकर जोड़ने की जरूरत पड़ती है.
1980 से 1985 के बीच का दौर था खास: पटना के पुराने संपन्न परिवार से जुड़े वरिष्ठ नागरिक सुमनधारी सिन्हा बताते हैं कि 1980 से 1985 के बीच नाला रोड इलाके में गिने-चुने घरों में ही टेलीविजन था. उनके घर में भी टीवी था और उस समय मोहल्ले के लोग उनके यहां कार्यक्रम देखने आते थे. उन्हें याद है कि चित्रहार के समय युवाओं में खास उत्साह रहता था.
"जब रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक शुरू हुए, तब टीवी का क्रेज चरम पर पहुंच गया. दूर-दूर से लोग हमारे घर आते, कार्यक्रम शुरू होने से पहले बैठ जाते और भगवान राम या श्रीकृष्ण के दृश्य आने पर हाथ जोड़कर श्रद्धा से देखते. लोगों को लगता था कि स्क्रीन पर दिखने वाले कलाकार वास्तव में भगवान ही हैं."- सुमनधारी सिन्हा,वरिष्ठ नागरिक
OTT प्लेटफॉर्म और इंटरनेट ने बदल दी आदत: सुमनधारी सिन्हा कहते हैं कि 2000 के बाद टेलीविजन धीरे-धीरे हर घर में पहुंच गया. जो कभी स्टेटस सिंबल था, वह आम जरूरत बन गया. अब स्थिति यह है कि टेलीविजन के अधिकांश कार्यक्रम लोग अपने मोबाइल फोन पर ही देख लेते हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म और इंटरनेट ने देखने की आदत बदल दी है.
फिर भी टीवी का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल गया है. एक समय पूरा परिवार एक स्क्रीन के सामने बैठता था, आज हर व्यक्ति के हाथ में अपनी अलग स्क्रीन है. वह कहते हैं कि टेलीविजन का यह सफर केवल तकनीक का बदलाव नहीं, बल्कि समाज और जीवनशैली में आए परिवर्तन की कहानी भी है.
ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन टीवी, सीआरटी से एलईडी और अब स्मार्ट टीवी तक की यात्रा ने भारत की पीढ़ियों को जोड़ा है. यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि यादों, रिश्तों और बदलते समय का साक्षी रहा है. एक दौर वह था जब टीवी देखने के लिए पूरा मोहल्ला जुटता था, और एक दौर आज है जब दुनिया की हर स्क्रीन जेब में समा गई है.
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