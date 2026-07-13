हरे रंग पर चढ़ा भगवा, 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड को नई पहचान देने की कोशिश
जिस 10 सर्कुलर रोड आवास की पहचान हरे रंग से थी, अब उसे भगवा रंग में रंगा जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 13, 2026 at 5:52 PM IST
पटना: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जिस बंगले में 20 सालों तक रहे, अब वह भगवा रंग में रंगने लगा है. 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला पहले हर तरफ हरा-हरा नजर आता था लेकिन अब उस हरे रंग पर भगवा रंग चढ़ने लगा है.
20 साल बाद बंगला खाली: पूर्व सीएम और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड का बंगला छोड़ चुकी हैं. बिहार सरकार की ओर से उन्हें 10 सर्कुलर रोड बंगला के स्थान पर 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया है लेकिन वह अभी सरकारी बंगले में न जाकर अपने कौटिल्य नगर स्थित निजी बंगले में शिफ्ट हुईं हैं.
हरे रंग पर चढ़ा भगवा: राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगला छोड़ने के बाद इसे नया रंग रूप दिया जा रहा है. बाहरी गेट जो पहले हरे रंग में दिख रहा था, अब भगवा रंग में दिखने लगा है. पहले जहां-जहां हर रंग था, सबको भगवा रंग में रंगा जा रहा है.
मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित: 10 सर्कुलर रोड बंगला सम्राट चौधरी की सरकार ने डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है. रंग रोगन और मरम्मत के बाद नंदकिशोर राम को बंगला मिल जाएगा लेकिन 10 सर्कुलर रोड बंगला पिछले दो दशक से लालू परिवार के कारण चर्चा में रहा.
बंगले पर जमकर सियासत: वहीं, अब भगवा रंग में रंगे जाने के कारण 10 सर्कुलर रोड फिर से चर्चा में है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने राबड़ी देवी से जब यह बंगला लेने का फैसला लिया, तभी से इस पर खूब सियासत भी हुई है. राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए.
कौटिल्य नगर आवास में लालू परिवार शिफ्ट: फिलहाल लालू परिवार कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में रह रहा है. हालांकि सरकार की तरफ से राबड़ी देवी को बतौर नेता प्रतिपक्ष (बिहार विधान परिषद) की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया है. वैसे चर्चा है कि जब महुआ बाग स्तिथ उनका नया मकान बनकर तैयार हो जाएगा, तब पूरी फैमिली उसी घर में शिफ्ट हो जाएगी.
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