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हरे रंग पर चढ़ा भगवा, 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड को नई पहचान देने की कोशिश

10 सर्कुलर रोड आवास का रंग बदला ( ETV Bharat )

पटना: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जिस बंगले में 20 सालों तक रहे, अब वह भगवा रंग में रंगने लगा है. 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला पहले हर तरफ हरा-हरा नजर आता था लेकिन अब उस हरे रंग पर भगवा रंग चढ़ने लगा है. 20 साल बाद बंगला खाली: पूर्व सीएम और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड का बंगला छोड़ चुकी हैं. बिहार सरकार की ओर से उन्हें 10 सर्कुलर रोड बंगला के स्थान पर 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया है लेकिन वह अभी सरकारी बंगले में न जाकर अपने कौटिल्य नगर स्थित निजी बंगले में शिफ्ट हुईं हैं. पहले गेट का रंग हरा था (ETV Bharat) हरे रंग पर चढ़ा भगवा: राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगला छोड़ने के बाद इसे नया रंग रूप दिया जा रहा है. बाहरी गेट जो पहले हरे रंग में दिख रहा था, अब भगवा रंग में दिखने लगा है. पहले जहां-जहां हर रंग था, सबको भगवा रंग में रंगा जा रहा है.