कर्नल राजपुरोहित ने संभाली NIM उत्तरकाशी की जिम्मेदारी, 17वें प्रिसिंपल के रूप में किया पदभार ग्रहण
नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग भारत का प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र है. देश-विदेश से आने वाले प्रशिक्षु यहां उच्च हिमालयी परिस्थितियों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 2, 2026 at 8:10 PM IST
उत्तरकाशी: देश के प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग (NIM) को नया नेतृत्व मिल गया है. भारतीय सेना के अनुभवी पर्वतारोही व रणनीतिक प्रशिक्षक कर्नल एसएस राजपुरोहित ने संस्थान के 17वें प्रधानाचार्य के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है. उनके कार्यभार संभालने के साथ ही संस्थान में प्रशिक्षण, सुरक्षा और आधुनिक पर्वतारोहण तकनीकों को और सुदृढ़ करने की उम्मीदें जताई जा रही हैं.
कर्नल एसएस राजपुरोहित का पर्वतारोहण और सैन्य क्षेत्र में लगभग 24 वर्षों का व्यापक अनुभव रहा है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उनकी सेवाएं उन्हें एक कुशल नेतृत्वकर्ता और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम अधिकारी के रूप में स्थापित करती हैं. वे माउंटेन वॉरफेयर, विंटर वॉरफेयर और कोल्ड वेदर ऑपरेशन्स के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिनका उपयोग भारतीय सेना के कई महत्वपूर्ण अभियानों में किया गया है.
अपने पर्वतारोहण करियर में उन्होंने माचोई पीक पर तीन सफल चढ़ाइयां पूरी की हैं. इसके अतिरिक्त उन्होंने माउंट भागीरथी-द्वितीय और माउंट के-41 जैसे अत्यंत चुनौतीपूर्ण अभियानों में सफलता प्राप्त कर अपनी क्षमता का परिचय दिया है. उनकी स्काईडाइविंग में दक्षता भी उन्हें बहुआयामी साहसिक प्रशिक्षक के रूप में विशिष्ट बनाती है.
पदभार ग्रहण करने के बाद कर्नल राजपुरोहित ने कहा कि संस्थान की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रशिक्षण की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को किसी भी प्रकार के जोखिम से बचाया जा सके. उनका जोर आधुनिक तकनीक, अनुशासन और व्यावहारिक प्रशिक्षण के समन्वय पर रहेगा.
1965 में स्थापित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग न केवल भारत का प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र है, बल्कि यह खोज एवं बचाव, आपदा प्रबंधन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. देश-विदेश से आने वाले प्रशिक्षु यहां उच्च हिमालयी परिस्थितियों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं. नए प्रधानाचार्य के नेतृत्व में संस्थान से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह पर्वतारोहण शिक्षा और साहसिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में और अधिक नवाचार करेगा तथा युवाओं को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा.
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