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कर्नल राजपुरोहित ने संभाली NIM उत्तरकाशी की जिम्मेदारी, 17वें प्रिसिंपल के रूप में किया पदभार ग्रहण

कर्नल एसएस राजपुरोहित बने NIM के प्रधानाचार्य ( ETV Bharat )