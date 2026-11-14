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165 साल पुराना रिश्ता खींच लाया झारखंड! जिनके नाम पर बसा 'डाल्टनगंज', उनके वंशज ब्रिटेन से पहुंचे नेतरहाट और बेतला

लातेहार: इतिहास के पन्नों से जुड़ा एक डेढ़ सौ साल पुराना रिश्ता एक बार फिर झारखंड की धरती पर जीवंत हो उठा है. करीब 165 साल पहले जिस ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर पलामू मुख्यालय का नाम 'डाल्टनगंज' रखा गया था, उन्हीं कर्नल एडवर्ड ट्यूइट डाल्टन के वंशज ल्यूक ट्यूइट-डाल्टन (Luke Tuite-Dalton) ब्रिटेन से पर्यटक बनकर लातेहार और पलामू पहुंचे.

ल्यूक ने लातेहार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट, पलामू किला और बेतला का भ्रमण किया. इस ऐतिहासिक यात्रा को 'लातेहार टूरिज्म' के संस्थापक गोविंद पाठक ने आयोजित और समन्वित किया.

कर्नल एडवर्ड ट्यूइट डाल्टन के वंशज ल्यूक (ETV Bharat)

क्या है 1861 का 'डाल्टनगंज' कनेक्शन?

इस यात्रा का सबसे दिलचस्प पहलू ल्यूक का पारिवारिक इतिहास रहा. ल्यूक का परिवार तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर कर्नल एडवर्ड ट्यूइट डाल्टन के बड़े भाई से संबंधित है. वर्ष 1861 में कर्नल एडवर्ड ट्यूइट डाल्टन के नाम पर ही पलामू के मुख्यालय का नाम डाल्टनगंज रखा गया था. हालांकि, अब आधिकारिक तौर पर डाल्टनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया गया है, लेकिन आम बोलचाल में आज भी लोग इसे डाल्टनगंज ही कहते हैं.इसी ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण ल्यूक सात समंदर पार ब्रिटेन से अपने परिवार के अतीत को करीब से देखने और महसूस करने झारखंड पहुंचे. नेतरहाट की वादियों और सोहराय कला के मुरीद हुए ल्यूक ब्रिटेन से आए ल्यूक ने नेतरहाट की खूबसूरत पहाड़ियों, मनोरम घाटियों और शांत वातावरण का भरपूर आनंद लिया. इसके बाद उन्होंने बेतला के घने जंगलों और वहां की जैव विविधता को करीब से देखा.

कर्नल एडवर्ड ट्यूइट डाल्टन के वंशज ल्यूक (ETV Bharat)

इस मौके पर लातेहार टूरिज्म की ओर से गोविंद पाठक ने ल्यूक को झारखंड की विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक सोहराय चित्रकला (Sohrai Painting) और पारंपरिक अंगवस्त्र (गमछा) भेंट कर उन्हें यहां की आदिवासी संस्कृति और लोककला की विरासत से परिचित कराया.

इलाके का भ्रमण करने के बाद विदेशी पर्यटक ल्यूक ने एक बेहद भावुक और तारीफ भरा पोस्ट साझा किया. उन्होंने लिखा- "नेतरहाट के डाक बंगले में मेरा प्रवास बेहद शानदार रहा. लातेहार टूरिज्म की टीम ने हमारी बेहतरीन मेजबानी की. पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह डाक बंगला साल और चीड़ के घने जंगलों से घिरा है, जहां से छोटानागपुर पठार का खूबसूरत नजारा दिखता है. यहां के कर्मचारियों का व्यवहार बेहद आत्मीय रहा. यहां का घर जैसा स्वादिष्ट भोजन, जिसमें पनीर की सब्जी, मिक्स वेज और ताजी रोटियां शामिल थीं, मेरे लिए यादगार अनुभव रहा. उपहार में मिला पारंपरिक आदिवासी गमछा और मोर की सुंदर सोहराय पेंटिंग छोटानागपुर की संस्कृति की अनमोल निशानी हैं. मुझे उम्मीद है कि जल्द ही दोबारा यहां आने का अवसर मिलेगा."