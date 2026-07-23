आर्मी कमांडर ने की मैराथन कपल कर्नल बजरंग सिंह और आशा सिंह से मुलाकात, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दी बधाई
मध्य कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने पूर्व सैनिक कर्नल बजरंग सिंह और उनकी पत्नी आशा सिंह से मुलाकात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 10:09 AM IST
लखनऊ: मध्य कमान, भारतीय सेना के GOC-in-C, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने रिटायर्ड कर्नल बजरंग सिंह और उनकी पत्नी आशा सिंह से मुलाकात की. यह एक असाधारण पूर्व सैनिक दंपती है, जिनकी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में उपलब्धियां देश को प्रेरित करती रहती हैं. मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इस दंपत्ति ने 'सिक्स वर्ल्ड मैराथन मेजर्स' पूरे करके अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करके और प्रतिष्ठित 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाकर भारत का नाम रोशन किया है. वे सैन्य सेवा से परे रक्षा बलों के स्थायी मूल्यों का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं.
आगामी विश्व मैराथन के लिए दी शुभकामनाएं: आर्मी कमांडर ने उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी और टोक्यो और केप टाउन में होने वाली आगामी मैराथन के लिए शुभकामनाएं दीं. इन मैराथन में वे सभी 'आठ वर्ल्ड मैराथन मेजर्स' को पूरा करने और एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. रिटायर कर्नल बजरंग सिंह और उनकी पत्नी आशा सिंह के लिए उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है. जब ज्यादातर लोग 50-60 की उम्र में आराम की जिंदगी चुन लेते हैं, तब इस दंपति ने दौड़ना शुरू किया और अब वह दुनिया भर में प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं.
कर्नल बजरंग सिंह का प्रेरणादायक सफर: कर्नल बजरंग सिंह 2014 में 56 साल की उम्र में रिटायर हुए. इसके दो साल बाद 2016 में उन्होंने दौड़ लगानी शुरू की. वे उत्तर प्रदेश से बोस्टन मैराथन क्वालीफाई करने और पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने. उन्होंने दुनिया के 6 प्रमुख मैराथन (विश्व मैराथन मेजर्स) बोस्टन, लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क, बर्लिन और सिडनी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं.
आशा सिंह का जुनून और कपल की उपलब्धियां: वर्ष 2024 में सिडनी में विश्व एज ग्रुप मैराथन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. बजरंग सिंह की उम्र वर्तमान में 67 साल है. उनकी पत्नी आशा सिंह ने 50 वर्ष की उम्र में 2016 में रनिंग शुरू की. भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल बजरंग सिंह ने उन्हें ट्रेनिंग दी और साथ दौड़े.
50 हजार किलोमीटर की रेस और 200 से अधिक मेडल जीते: शुरू में यह एक शौक था, लेकिन अब यह एक बड़े जुनून में बदल गया है. अब तक इस कपल ने 200 से अधिक पुरस्कार जीते हैं और पिछले नौ सालों में लगभग 50 हजार किलोमीटर की विभिन्न रेस में हिस्सा लिया है. आशा सिंह की वर्तमान में उम्र 60 साल है. यह जोड़ी विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मैराथन के लिए मशहूर है.
टोक्यो और केप टाउन मैराथन के लिए तैयार: दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैराथन टोक्यो, बोस्टन, लंदन, बर्लिन, शिकागो, न्यूयॉर्क और अब सिडनी हैं. इनमें से छह मैराथन में बजरंग और आशा एक साथ दौड़ चुके हैं. उन्होंने लंदन, शिकागो, बर्लिन, बोस्टन और अन्य प्रमुख इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया था. अब टोक्यो और केप टाउन में होने वाली आगामी मैराथन के लिए यह जोड़ी पूरी तरह तैयार है.
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