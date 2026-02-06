ETV Bharat / state

कर्नल आदित्य सिंह; चेहरे पर खाई दुश्मनों की गोली, फिर भी डटे रहे, अब युवाओं को कर रहे प्रेरित

सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह ने कारगिल युद्ध के बाद 16 अक्टूबर 1999 को पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों से लोहा लिया था.

सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह
सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 12:11 PM IST

लखनऊ : कारगिल युद्ध (1999) में भारतीय सैनिकों ने जो अदम्य साहस और शौर्य दिखाया वह सेना में जाने वालों के लिए मिसाल है. पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को धूम चटाने वाले जवानों का जज्बा रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार है. ऐसा ही हमें सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह से बातचीत के दौरान लगा. सेना के प्रति उनका लगाव और जोश अब भी वैसा ही जैसा कारगिल युद्ध के दौरान था. अब सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह लखनऊ सहित जम्मू-कश्मीर और उधमपुर के स्कूलों-कॉलेजों में जाते हैं. जहां कैंप लगाकर सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की मदद करते हैं. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह से ईटीवी भारत की खास बातचीत. (Video Credit : ETV Bharat)

1997 में लेफ्टिनेंट बने और सेना से कर्नल पद से 2019 में सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह कारगिल युद्ध के बाद 16 अक्टूबर 1999 को पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर मिलने पर मोर्चा लिया था. दुश्मनों से मोर्चा लेने के दौरान एक गोली उनकी आंख के पास लगी, लेकिन मोर्चा नहीं छोड़ा. आखिरकार ऑपरेशन में कामयाबी मिली और तीन आतंकी मारे गए. इस दौरान आतंकियों के पास से चार पिस्टल, पांच एके-47 राइफल, जेहादी साहित्य और 55 हजार रुपये बरामद हुए.




सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह ने बताया कि कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद वे पीर पंजाल इलाके में थे. 21 जवानों की टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकियों के खिलाफ सुबह पांच बजे ऑपरेशन शुरू किया गया था. इस दौरान दो आतंकवादी ढेर कर दिए गए. इसी बीचे हाइडआउट में घुसते ही करीब 7 फीट की दूरी से आतंकवादी ने गोली चलाई. बुलेट चेहरे को चीरते हुए निकल गई.

सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह कहते हैं कि सेना में आना सिर्फ कॅरियर नहीं, बल्कि जीवन का एक बेहतरीन तरीका है. वहां लग्जरी नहीं मिलती, लेकिन जज्बा पैदा होता है. अगर दिल में देश सेवा का जुनून है तो मेहनत से भी बहुत कुछ हासिल हो जाता है.

सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह के अनुसार अग्निवीर योजना अच्छी है. योजना युवाओं को सेना में देश सेवा का मौका देती है और उन्हें मजबूत बनाती है. युवा पीढ़ी इसे नाकारात्मक रूप से न देखें. कम समय तक सेना में रहना भी बेहतर अवसर है. वहां से निकलने के बाद ढेर से सारे अवसर मिलते हैं. वहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सेवानिवृत्त) एम.एम. नरवणे की कथित किताब और डोकलाम में चीन के साथ टकराव पर सेवानिवृत्त कर्नल आदित्य सिंह के विचार एकदम अलहदा हैं. वे कहते हैं कि राहुल गांधी के आरोप मिस इंटरप्रिटेशन का हिस्सा हैं.

