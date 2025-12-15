ETV Bharat / state

गुरुग्राम में बीच सड़क कार और बाइक में भीषण टक्कर, कैमरे में कैद हुआ हादसा

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला सामने आया है. दिल्ली से गुरुग्राम की ओर आते समय एम्बियंस मॉल के सामने सड़क पर स्विफ्ट कार और एक बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार स्विफ्ट कार चालक ने अचानक लेन बदली, जिसके चलते पीछे से आ रही बाइक उससे टकरा गई.

कैमरे में कैद हुआ हादसा : इस हादसे की पूरी घटना पीछे से आ रहे एक दूसरे बाइक सवार की बाइक पर लगे फ्रंट कैमरे में कैद हो गई. कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अचानक लेन बदलने से बाइक सवार को संभलने का मौका नहीं मिला और कार से टक्कर के बाद वो सड़क पर गिर पड़ा. हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार पर सवाल उठा रहे हैं. टक्कर के बाद बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

गुरुग्राम में कार और बाइक के बीच टक्कर (Etv Bharat)

पुलिस ने की अपील : वहीं पुलिस ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा है कि कि तेज़ रफ्तार और लापरवाही से वाहन ना चलाएं, लेन बदलते समय पूरी सावधानी बरतें, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.