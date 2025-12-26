चूरू के सांड़वा में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और ट्रेलर की भीड़ंत में 4 की मौत, चार घायल

चूरू के सांड़वा में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और ट्रेलर की भीड़ंत में 4 की मौत, चार घायल
चूरू के सांड़वा में बोलेरो और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत हो गई. हादसे इतना भीषण था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए.
Published : December 26, 2025 at 8:27 PM IST
चूरू: सांडवा में शुक्रवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से तीन को बीकानेर रेफर किया गया है. हादसा शुक्रवार शाम को कातर छोटी और तेहनदेसर के बीच हुआ.
महिला सहित चार की मौत: सांड़वा थानाधिकारी चौथमल ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 5.30 बजे एक ट्रेलर और बोलेरो की भिड़ंत हो गई. इस हादसे में बोलेरो में सवार एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा चार लोग घायल हो गए. घायलों को सांडवा चिकित्सालय पहुंचाया गया. यहां पर तीन घायलों की स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है. इससे पहले हादसे की सूचना पर सांडवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया गया.
उड़े बोलेरो के परखच्चे: सांड़वा थानाधिकारी चौथमल ने बताया कि शुक्रवार शाम को ट्रेलर और बोलेरो की भिडंत में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इनमें लालगढ़ निवासी 55 वर्षीय उम्मेदसिंह पुत्र नवलसिह, 35 वर्षीय प्रहलाद सिंह पुत्र भंवरसिंह, 25 वर्षीय दलीप सिंह पुत्र भवानीसिंह और नागौर जिले के श्यामसर निवासी 40 वर्षीय राजूकंवर पत्नी मदनसिंह शामिल हैं. सांड़वा थानाधिकारी चौथमल ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए. ट्रेलर कातर से तेहनदेसर की ओर आ रहा था और बोलेरो तेहनदेसर से कातर की और जा रही थी.