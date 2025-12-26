ETV Bharat / state

चूरू के सांड़वा में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और ट्रेलर की भीड़ंत में 4 की मौत, चार घायल

हादसे में क्षतिग्रस्त हुई बोलेरो ( ETV Bharat Churu )

चूरू: सांडवा में शुक्रवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से तीन को बीकानेर रेफर किया गया है. हादसा शुक्रवार शाम को कातर छोटी और तेहनदेसर के बीच हुआ. महिला सहित चार की मौत: सांड़वा थानाधिकारी चौथमल ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 5.30 बजे एक ट्रेलर और बोलेरो की भिड़ंत हो गई. इस हादसे में बोलेरो में सवार एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा चार लोग घायल हो गए. घायलों को सांडवा चिकित्सालय पहुंचाया गया. यहां पर तीन घायलों की स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है. इससे पहले हादसे की सूचना पर सांडवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया गया.