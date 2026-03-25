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कोडरमा घाटी में दो ट्रकों की टक्कर, सड़क पर बिखरी दाल लूट ले गए लोग, बरामदगी में जुटी पुलिस

कोडरमा घाटी में दो ट्रक पलट गए. इस दौरान एक ट्रक पर लोड दाल सड़क पर बिखर गई. जिसे स्थानीय लोग लूट कर ले गए.

Road Accident in Koderma Valley
सड़क पर बिखरी दाल की बोरियां. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 1:52 PM IST

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कोडरमा: कोडरमा घाटी स्थित मेघातरी काली मंडा के समीप बुधवार को दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. घटना के बाद दोनों ट्रक सड़क पर ही पलट गए. दुर्घटना में एक ट्रक के चालक मुकेश कुमार और उप चालक राहुल कुमार घायल हो गए. दोनों बिहार के छपरा निवासी हैं. जबकि खाली ट्रक के चालक को मामूली चोट आई है.

जानकारी के अनुसार एक ट्रक कोलकाता से करीब 1000 बोरा दाल लोड कर बिहार की ओर जा रहा था. वहीं एक खाली ट्रक विपरीत दिशा से नवादा से कोडरमा की ओर आ रहा था. इसी दौरान मेघातरी काली मंडा के पास दोनों ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. इधर, ट्रक के घायल चालक और उप चालक के अस्पताल जाते ही स्थानीय लोग सड़क पर बिखरी दाल को लूटने में लग गए. ट्रक में लोड 1000 बोरी दाल में से तकरीबन 500 बोरी दाल लूट लिए जाने की सूचना है.

इधर, घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना की पीसीआर वैन घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों और घरों में सर्च अभियान शुरू कर दिया, ताकि लूटे हुए दाल की बरामदगी हो सके. कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पीसीआर वैन को भेजा गया है और क्रेन मंगवा कर सड़क पर पलटे ट्रकों को हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लूटे गए दाल की बरामदगी को लेकर आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

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कोडरमा घाटी में दो ट्रक पलट गए
ROAD ACCIDENT IN KODERMA VALLEY
COLLISION BETWEEN TWO TRUCKS
VILLAGERS LOOTED LENTILS
ROAD ACCIDENT

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