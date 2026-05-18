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चरखी दादरी में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, 2 की मौत, एक नाबालिग की हालत गंभीर

चरखी दादरी: गांव रानीला से बास रोड पर तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में एक 26 वर्षीय युवक और एक 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं एक अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

रानीला-बास रोड पर हुआ हादसाः पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम दादरी के सामान्य अस्पताल में करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. वहीं केस दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार गांव सांजरवास निवासी शिवम (26) रविवार को किसी काम से बास गांव की तरफ गया हुआ था. जब वह रानीला-बास रोड पर पहुंचा तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और दूर जाकर गिरे.