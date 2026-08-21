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गोरखपुर में ट्रक और रोडवेज बस में टक्कर, बस ड्राइवर की मौत, 14 घायल

बेलीपार थानाक्षेत्र के बाघागाढ़ा में सड़क हादसा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा.

collision between truck roadways bus gorakhpur bus driver death
गोरखपुर में ट्रक और रोडवेज बस में टक्कर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 8:50 AM IST

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गोरखपुर : बेलीपार थानाक्षेत्र के बाघागाढ़ा में गोरखपुर-वाराणसी हाईवे पर गुरुवार देर रात हुआ हादसा हो गया. ट्रक के पीछे चल रही रोडवेज की बस ट्रक में जा टकराई जिसके चलते बस में सवार 15 लोग घायल हो गए. दुर्घटना की सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिए. घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया. यहां बस चालक की मौत हो गई जबकि 14 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है.

बता दें कि गुरुवार की देर रात की यह दुर्घटना बेलपार थाना क्षेत्र के, बाघागाड़ा में हुई. गंभीर रूप से घायल बस चालक दयाशंकर यादव की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जिला अस्पताल पहुंचे एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने बताया कि काशी डिपो की बस गोरखपुर आ रही थी,
बस में 37 यात्री सवार थे. बाघागाड़ा के पास आगे जा रहे ट्रक के पिछले हिस्से से बस अनियंत्रित होकर टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर जुटे लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.


उपचार के दौरान चालक ने दम तोड़ दिया. चालक की पहचान दयाशंकर यादव निवासी ग्राम बसहुपुर, सेवापुरी, वाराणसी के रूप में हुई. पुलिस ने उनके परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद गीडा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के संबंध में जानकारी जुटाई. पुलिस ने शव को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिय भेज दिया है.

एडीएम सिटी गोरखपुर गजेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे में घायल अरविंद कुमार गुप्ता, ज्ञानवती देवी समेत 14 घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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