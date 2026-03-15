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रुड़की में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और हरियाणा रोडवेज की जोरदार टक्कर, कई यात्री हुए घायल

टक्कर के बाद सड़क पर पलटा ट्रक ( फोटो सोर्स- Police )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और हरियाणा रोडवेज की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिलेंडरों से भरा ट्रक मौके पर ही पलट गया और सिलेंडर सड़क पर बिखर गए. जबकि, टक्कर लगने के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए. वहीं, हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाल कर अस्पताल भिजवाया गया. जिसके बाद पुलिस ने सड़क पर बिखरे सिलेंडरों को इकट्ठा किया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन चीख पुकार जरूर घटनास्थल पर मची. सड़क पर बिखरे सिलेंडर (फोटो सोर्स- Police) जानकारी के मुताबिक, 15 मार्च यानी रविवार के दिन गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक और हरियाणा रोडवेज की बस मंगलौर की तरफ से भगवानपुर की ओर जा रहे थे. जैसे ही दोनों वाहन रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला कट के पास पहुंचे, वैसे ही सिलेंडरों से भरा ट्रक अनियंत्रित हो गया.