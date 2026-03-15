रुड़की में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और हरियाणा रोडवेज की जोरदार टक्कर, कई यात्री हुए घायल
रुड़की में टक्कर के बाद सड़क पर पलटा गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक, टक्कर में हरियाणा रोडवेज को भारी नुकसान, कई यात्री हुए जख्मी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 15, 2026 at 8:33 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और हरियाणा रोडवेज की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिलेंडरों से भरा ट्रक मौके पर ही पलट गया और सिलेंडर सड़क पर बिखर गए. जबकि, टक्कर लगने के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए.
वहीं, हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाल कर अस्पताल भिजवाया गया. जिसके बाद पुलिस ने सड़क पर बिखरे सिलेंडरों को इकट्ठा किया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन चीख पुकार जरूर घटनास्थल पर मची.
जानकारी के मुताबिक, 15 मार्च यानी रविवार के दिन गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक और हरियाणा रोडवेज की बस मंगलौर की तरफ से भगवानपुर की ओर जा रहे थे. जैसे ही दोनों वाहन रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला कट के पास पहुंचे, वैसे ही सिलेंडरों से भरा ट्रक अनियंत्रित हो गया.
पीछे से टकराई बस, ट्रक सड़क पर पलटा: जिस कारण वो पीछे से आ रही हरियाणा रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई और बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई. बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि हादसा होते ही ट्रक पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में लदे गैस सिलेंडर सड़क पर बिखर गए.
घायलों को रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल: हादसा होने के बाद मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस दी. सूचना मिलते ही तत्काल गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया.
हादसे में घायल लोग-
- नीलम पत्नी रिशिपाल (उम्र 50 वर्ष), निवासी- कैथल, हरियाणा
- मनीषा पुत्री नित्यानंद (उम्र 27 वर्ष), निवासी- ऋषिकेश, देहरादून
- दिव्या पत्नी कुलदीप (उम्र 27 वर्ष), निवासी- ऋषिकेश, देहरादून
- परिधि पुत्री जगदीप सिंह (उम्र 23 वर्ष), निवासी- टिहरी गढ़वाल
- संजय कुमार पुत्र राम भगत (उम्र 49 वर्ष), निवासी- हिसार, हरियाणा
- संजय कुमार (बस कंडक्टर)
वहीं, सभी घायलों को उपचार के लिए 108 एंबुलेंस के माध्यम से रुड़की के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया. बताया जा रहा है कि सभी घायलों की स्थिति सामान्य है. मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. इसके बाद पुलिस ने सड़क पर बिखरे हुए सिलेंडरों को इकट्ठा किया. फिर क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को बीच सड़क से किनारे कराया. जिससे यातायात सुचारू हो सकी.
ये भी पढ़ें-