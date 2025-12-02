शाहबाद में बड़ा हादसा: ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में दो की मौत, सात घायल
प्राथमिक जांच के अनुसार ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे यह हादसा हुआ.
Published : December 2, 2025 at 7:21 PM IST
बारां: शाहबाद थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए. घायलों को बारां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
शाहबाद थानाधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि पाटन गांव के लोग कराहल में एक धार्मिक स्थल पर पूजन के लिए गए थे. वापसी में वे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे. तभी शाहबाद थाना क्षेत्र में एनएच-27 पर एक ट्रक ने पीछे से उनकी ट्रॉली को टक्कर मार दी. इससे ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में मनीष (16) पुत्र गुड्डू और चरत (35) पुत्र पंखी की मौके पर ही मौत हो गई. सात अन्य लोग घायल हुए, जिन्हें बारां जिला अस्पताल भेज दिया गया. थानाधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 15-20 लोग सवार थे.
उन्होंने बताया कि ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है और ट्रक को थाने में खड़ा करा दिया गया है. शवों को शाहबाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. दुर्घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने 108 एंबुलेंस बुलाकर लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. मौके से ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटाकर यातायात फिर से शुरू कर दिया गया. थानाधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे यह हादसा हुआ.