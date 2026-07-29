बांसवाड़ा में ट्रक में घुसी स्कूल वैन, एक छात्र की मौत, 15 बच्चे थे सवार
शुरुआती जांच में वाहन की तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही हादसे का कारण माना जा रहा है.
Published : July 29, 2026 at 10:12 AM IST
बांसवाड़ा: जिले में बुधवार सुबह सड़क हादसे में स्कूली बच्चों से भरी वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए. घायलों में दो बच्चों की हालत गंभीर है. सभी घायलों को तत्काल महात्मा गांधी (एमजी) अस्पताल में भर्ती कराया गया.घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू की.
डीएसपी मनीष चारण ने बताया कि राज तालाब थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब आठ बजे शहर के दाहोद मार्ग पर हादसा उस समय हुआ, जब सेंट पॉल स्कूल की वैन बच्चों को स्कूल ले जा रही थी. स्कूल से कुछ दूर पहले चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वैन सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई.
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लोगों ने बच्चों को निकाला: हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. लोगों ने वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला. इसके बाद एंबुलेंस तथा निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई. दो बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है. अन्य घायल बच्चों का भी अस्पताल में इलाज जारी है.
वैन में 15 बच्चे थे: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे के समय वैन में करीब 15 बच्चे सवार थे. दुर्घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां अफरा-तफरी और भावुक माहौल दिखा.पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और वाहन चालक की लापरवाही हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है. पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.
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