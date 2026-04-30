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यात्री बस और ट्रक की टक्कर, 15 से ज्यादा घायल, 5 गंभीर

कबीरधाम : रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में भीषण हादसा हुआ है.एनएच 30 में ट्रक और सवारी बस की जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसा पोंडी चौकी क्षेत्र के पोंडी बायपास के पास हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस ने सामने चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा घुसी.

बस में सवार थे 60 यात्री

जानकारी के अनुसार, बस में करीब 60 से अधिक यात्री सवार थे, जो जबलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दुर्घटना में 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने राहत और बचाव का किया काम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है, जहां गंभीर रूप से घायल यात्रियों को विशेष निगरानी में रखा गया है.





चालक की लापरवाही की बात आई सामने