बिहार में दो नाव की टक्कर, 15 लोग डूबे, 2 की तलाश जारी

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : बिहार के बेतिया में नाव हादसा हुआ है. बैरिया प्रखंड के कोईर पट्टी घाट के पास नाव पर सवार 15 से ज्यादा लोग बीच नदी में डूब गए. चारो तरफ अफरा-तफरी मच गयी. जिसके बाद स्थानीय गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से कई लोगों को नदी से बाहर निकाला गया. लेकिन अभी भी एक 17 वर्षीय लड़की और एक 8 वर्षीय बच्ची लापता है. नाव पानी में पूरी तरह से डूब गया है. ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन नदी में डूबे दोनों की तलाश में लगे हुए हैं.

बड़े नाव से छोटी नाव टकराई : दरअसल, बैरिया के स्थानीय लोग अपने घर आ रहे थे. लगभग 15 से ज्यादा महिला व पुरुष एक छोटी नाव पर सवार थे. तभी अंधेरे में एक बड़े नाव से छोटी नाव टकरा गई, जिससे वह नदी में ही पलट गई. जैसे ही नाव नदी में पलटी चारो तरफ चीख-पुकार मच गई.

दो लड़कियों की हो रही तलाश : नाव पर सवार जितने भी लोग थे, वह नदी में जा गिरे. बड़े नाव और छोटे नाव पर जो भी गोताखोर मौजूद थे वह किसी तरह कड़ी मशक्कत कर कई महिलाओं और पुरुषों को नदी से बाहर निकाला. हालांकि 17 वर्षीय पुनिता कुमारी (पिता धर्म यादव) और 8 वर्षीय सुगी कुमारी (पिता रमेश यादव) लापता है. स्थानीय गोताखोर और घटनास्थल पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है. अंधेरा होने के कारण अभी तक दोनों का कोई अता-पता नहीं चला है. वहीं नाव भी नदी में पूरी तरह से विलीन हो गया है.