बिहार में दो नाव की टक्कर, 15 लोग डूबे, 2 की तलाश जारी

बेतिया में छोटे और बड़े नाव की टक्कर हो गई. जिसके कारण नाव में सवार 15 लोग डूब गए. पढ़ें खबर

BOAT CAPSIZED IN BETTIAH
बेतिया में नाव हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 1, 2025 at 8:33 PM IST

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : बिहार के बेतिया में नाव हादसा हुआ है. बैरिया प्रखंड के कोईर पट्टी घाट के पास नाव पर सवार 15 से ज्यादा लोग बीच नदी में डूब गए. चारो तरफ अफरा-तफरी मच गयी. जिसके बाद स्थानीय गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से कई लोगों को नदी से बाहर निकाला गया. लेकिन अभी भी एक 17 वर्षीय लड़की और एक 8 वर्षीय बच्ची लापता है. नाव पानी में पूरी तरह से डूब गया है. ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन नदी में डूबे दोनों की तलाश में लगे हुए हैं.

बड़े नाव से छोटी नाव टकराई : दरअसल, बैरिया के स्थानीय लोग अपने घर आ रहे थे. लगभग 15 से ज्यादा महिला व पुरुष एक छोटी नाव पर सवार थे. तभी अंधेरे में एक बड़े नाव से छोटी नाव टकरा गई, जिससे वह नदी में ही पलट गई. जैसे ही नाव नदी में पलटी चारो तरफ चीख-पुकार मच गई.

दो लड़कियों की हो रही तलाश : नाव पर सवार जितने भी लोग थे, वह नदी में जा गिरे. बड़े नाव और छोटे नाव पर जो भी गोताखोर मौजूद थे वह किसी तरह कड़ी मशक्कत कर कई महिलाओं और पुरुषों को नदी से बाहर निकाला. हालांकि 17 वर्षीय पुनिता कुमारी (पिता धर्म यादव) और 8 वर्षीय सुगी कुमारी (पिता रमेश यादव) लापता है. स्थानीय गोताखोर और घटनास्थल पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है. अंधेरा होने के कारण अभी तक दोनों का कोई अता-पता नहीं चला है. वहीं नाव भी नदी में पूरी तरह से विलीन हो गया है.

BOAT CAPSIZED IN BETTIAH
घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

''छोटी नाव थी, जिसपर ज्यादा लोग सवार थे. जहां नाव पलटी वहां गहराई ज्यादा है. जिस कारण बड़ा हादसा हो गया. दो लड़कियों की डुबाने की सूचना है. SDRF की टीम उनकी तलाश कर रही है.''- अनुज कुमार सिंह, बैरिया थाना प्रभारी

'क्षमता 5 से 6 की, चढ़ गए 15 से 20' : स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव पर सवार सभी लोग बैरिया से नदी पार कर दियारा इलाके में मवेशियों के लिए चारा काटने गए थे. शाम का समय हो चूका था, जिस कारण एक छोटी नाव पर लगभग 15 से 20 लोग सवार हो गये. जबकि नाव की क्षमता 5 से 6 लोगों की ही थी. नाव पर सवार सभी बैरिया प्रखंड के पखनाहा डुमरिया वार्ड नंबर 11 और 8 के रहने वाले हैं. घटनास्थल पर राहत व बचाव दल मौजूद है. नदी में डूबे दोनों मासूम की अभी भी खोजबीन चल रही है.

