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रोडवेज व नगर पालिका की वाहनों की टक्कर; विवाद के बाद किया चक्का जाम

​बहराइच: नगर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज पुलिस चौकी के पास नगर पालिका परिषद और रोडवेज कर्मियों के बीच जमकर विवाद हुआ. मामूली टक्कर से उपजा विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित नगर पालिका कर्मचारियों ने दर्जनों कचरा गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर चक्काजाम कर दिया. इससे वाहनों की लंबी कतार लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया.

​रोडवेज बस स्टैंड के पास नगर पालिका की कचरा उठाने वाली गाड़ी कूड़ा उठा रही थी. इसी दौरान डिपो से निकल रही एक रोडवेज बस और कचरा वाहन के बीच हल्की टक्कर हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. सफाई कर्मियों का आरोप है कि बात बढ़ने पर रोडवेज बस ड्राइवर ने सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट की.

​घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका के अन्य सफाई कर्मी लामबंद हो गए. आक्रोशित कर्मियों ने शहर में तैनात तमाम कचरा उठाने वाली गाड़ियों को मौके पर बुला लिया और रोडवेज बस स्टैंड के सामने सड़क पर वाहनों की कतार खड़ी कर दी. इस विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य सड़क पर चारों तरफ कूड़ा गाड़ियां नजर आने लगीं और देखते ही देखते भीषण जाम लग गया.

राहगीरों व यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ​नगर पालिका के कचरा वाहन चालक बृजकिशोर उर्फ बबलू ने बताया कि वे ड्यूटी कर रहे थे, तभी रोडवेज चालक ने अनावश्यक विवाद खड़ा किया और हाथापाई पर उतर आया. सफाई कर्मियों ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की.