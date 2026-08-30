जीप और दुपहिया की टक्कर: 6 साल की बच्ची समेत स्कूटी सवार परिवार के तीन लोगों की मौत
स्कूटी सवार दोनों पिता-पुत्र एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते थे.
Published : August 30, 2026 at 1:52 PM IST
हनुमानगढ़: जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के कुल 3 लोगों की मौत हो गई. जीप और स्कूटी में इतनी भीषण भिड़ंत हुई कि स्कूटी सवार पिता-पुत्र और 6 वर्षीय बच्ची की मौत गई. हादसे के बाद जीप चालक फरार हो गया.
पीलीबंगा-रावतसर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार 40 वर्षीय व्यक्ति और 6 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पीलीबंगा थानाप्रभारी राय सिंह सुथार ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. जीप चालक की भी तलाश की जा रही है, जोकि मौके से फरार हो गया था.
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पुलिस के अनुसार एक जीप और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई थी. हादसे में पीलीबंगा निवासी स्कूटी चालक सुनील (40) पुत्र ओमप्रकाश और परी पुत्री (6) राकेश नायक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दुर्घटना में राकेश पुत्र पीरथा राम गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ रेफर किया गया था. जहां उसकी भी मौत हो गई.
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सरकार से मदद की गुहार, गहराया आर्थिक संकट: सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ एएसआई दिनेश कुमार मालिया मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया. स्कूटी सवार दोनों पिता-पुत्र एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते थे. हादसे में परिवार के दोनों मुखिया मौत का शिकार हो गए, जिसके चलते परिवार पर आर्थिक संकट पैदा हो गया. क्योंकि दोनों पिता-पुत्र दिहाड़ी-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. परिवार और ग्रामीणों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है.