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कुकदूर में तेज रफ्तार कारों की भिड़ंत, एक की मौके पर मौत, महिला समेत पांच घायल

कबीरधाम : जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का कुकदूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है.

दो कार की आमने सामने टक्कर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तखतपुर के पास दशरंगपुर निवासी एक परिवार अपनी कार से कूई गांव जा रहा था. कार में पति-पत्नी और उनका बेटा सवार थे.इसी दौरान कुकदूर थाना क्षेत्र के लोखान गांव के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक कार से उनकी आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई.

कार सवार की मौके पर मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए.हादसे के बाद सामने से आ रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. दुर्घटना में कार चालक पुनाराम विश्वकर्मा निवासी बिरकोना की मौके पर ही मौत हो गई.