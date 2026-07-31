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कार और टैंकर की टक्कर, कार सवार दो महिलाओं की मौत, 6 अन्य घायल

प्राथमिक उपचार के बाद तीन बच्चों सहित पांच घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया गया.

Car damaged in accident
दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 6:07 PM IST

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झुंझुनू: राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर जिले में सिंघाना क्षेत्र के नीमड़ी बस स्टैंड के समीप शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा नंबर की वेगनआर कार और मिल्क टैंकर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वेगनआर कार चिड़ावा की ओर से सिंघाना की तरफ आ रही थी, जबकि मिल्क टैंकर सिंघाना से चिड़ावा की ओर जा रहा था. बताया जा रहा है कि कार की गति काफी तेज थी, जिसके चलते यह भीषण दुर्घटना हुई. हादसे की सूचना मिलते ही सिंघाना थाना प्रभारी सीआई सुगन सिंह तथा गाडाखेड़ा चौकी प्रभारी हरिराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल चिड़ावा अस्पताल भिजवाया.

पढ़ें: Fierce Road Accident : बेकाबू कार ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा, मौके पर मौत

प्राथमिक उपचार के बाद तीन बच्चों सहित पांच घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया गया. सीआई सुगन सिंह ने बताया कि सभी घायल वेगनआर कार में सवार थे और नूंह (मेवात) क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. दुर्घटना में मृत दोनों महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया तथा हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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TWO WOMEN TRAVELING IN CAR DIED
6 OTHERS INJURED IN ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN SINGHANA
COLLISION BETWEEN CAR AND TANKER

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