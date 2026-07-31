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कार और टैंकर की टक्कर, कार सवार दो महिलाओं की मौत, 6 अन्य घायल

झुंझुनू: राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर जिले में सिंघाना क्षेत्र के नीमड़ी बस स्टैंड के समीप शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा नंबर की वेगनआर कार और मिल्क टैंकर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वेगनआर कार चिड़ावा की ओर से सिंघाना की तरफ आ रही थी, जबकि मिल्क टैंकर सिंघाना से चिड़ावा की ओर जा रहा था. बताया जा रहा है कि कार की गति काफी तेज थी, जिसके चलते यह भीषण दुर्घटना हुई. हादसे की सूचना मिलते ही सिंघाना थाना प्रभारी सीआई सुगन सिंह तथा गाडाखेड़ा चौकी प्रभारी हरिराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल चिड़ावा अस्पताल भिजवाया.