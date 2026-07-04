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बीकानेर में कार और स्कूटी के बीच टक्कर, दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं स्कूटी के परखच्चे उड़ गए.

COLLISION BETWEEN CAR AND SCOOTER, ACCIDENT IN BIKANER
हादसे में क्षतिग्रस्त कार. (ETV Bharat bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 9:42 AM IST

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बीकानेरः जिले के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. उदासर फांटा रोड पर कार और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं स्कूटी के परखच्चे उड़ गए.

अल सुबह हुआ हादसाः जयनारायण व्यास कॉलोनी थानाधिकारी विक्रम तिवाड़ी ने बताया कि शनिवार सुबह उदासर फांटा रोड पर स्कूटी और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. दुर्घटना होते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और तीनों घायलों को पीबीएम अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने कार चालक 32 वर्षीय मानवेंद्र, निवासी पूगल, तथा स्कूटी सवार 23 वर्षीय पुनीत, निवासी बीकानेर, को मृत घोषित कर दिया. वहीं, स्कूटी पर सवार दूसरा युवक भूपेन, निवासी उदासर गांव, गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है.

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तेज रफ्तार हो सकता है कारणः टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. सूचना मिलते ही जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू करवाते हुए घटनास्थल का मौका-मुआयना किया.

परिजनों को दी सूचनाः पुलिस ने दोनों मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

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कार और स्कूटी में टक्कर
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