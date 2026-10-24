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संभल मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर कार और बाइक की भिड़ंत, 3 युवकों की मौत

संभल मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात सड़क हादसा हो गया. टी-प्वॉइंट स्थित शिवा ढाबे के पास कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. टक्कर के बाद कार सड़क किनारे खाई में जा घुसी. वहीं, कार चालक मौके से फरार हो गया.

हादसे में बाइक सवार धर्मेंद्र (32), निवासी अफजलपुर डरौली, थाना बनियाठेर, संभल और सोनू (19), निवासी नेवली, थाना उघैती, बदायूं गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी चंदौसी पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल सोनू को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.