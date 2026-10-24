संभल मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर कार और बाइक की भिड़ंत, 3 युवकों की मौत
टक्कर के बाद खाई में घुसी कार, झाड़ियों में मिला तीसरा युवक, कार चालक फरार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:12 AM IST
संभल: जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात सड़क हादसा हो गया. टी-प्वॉइंट स्थित शिवा ढाबे के पास कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. टक्कर के बाद कार सड़क किनारे खाई में जा घुसी. वहीं, कार चालक मौके से फरार हो गया.
हादसे में बाइक सवार धर्मेंद्र (32), निवासी अफजलपुर डरौली, थाना बनियाठेर, संभल और सोनू (19), निवासी नेवली, थाना उघैती, बदायूं गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी चंदौसी पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल सोनू को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
परिजनों ने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र और सोनू के साथ सुमित (18), निवासी गुजरेला, थाना शाहाबाद, रामपुर भी घर से निकला था, लेकिन वह घटनास्थल पर नहीं मिला. पुलिस ने आसपास के खेतों और झाड़ियों में तलाश की, तलाशी के दौरान सुमित सड़क किनारे झाड़ियों में घायल अवस्था में मिला, पुलिस उसे तुरंत सीएचसी चंदौसी लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
चंदौसी सीओ विवेक ज्वाला ने बताया कि सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई है. घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. फरार कार चालक की तलाश की जा रही है.
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